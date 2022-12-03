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Alayköy İlk Okulundan Yine Anlamlı Etkinlik

03 Aralık 2022 Cumartesi 21:18
Alayköy İlk Okulundan Yine Anlamlı Etkinlik

Ergün Yahat

Alayköy İlkokulu müdür Özden Ünbay önderliğinde ,ögretmenler ve ögrenciler Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, 1992 yılından beri engelli bireyleri topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve seslerini dünyaya duyurmak üzere düzenlenen etkinliklerle gündeme taşınan özel bir gündür.
Bugünün sağlıklı bireylerinin yarının engellisi olabileceği unutulmamalıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak, engelli bireylerin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri ve topluma kazandırılmaları, toplum sosyal yaşamı için çok değerlidir ve bu yönde gerekli olanakların sağlanması gerekmektedir.

Alayköy İlkokulu olarak bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla kısa bir video hazırladık. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza bu duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz.

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