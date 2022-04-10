Alayköy ilk okulu emsal teşkil ediyor

ALAYKÖY İLK OKULU EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Ergün YAHAT

Alanköy ilkokulu okul müdurü Özden Ünbay yönetiminde Alayköy ilkokulunda gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Lefkoşa Başkent Lions Kulübü KKTC’ye davet ettiği ikiz kulübü Ankara Esat Lions Kulübü ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, etkinliklerin ilki Alayköy İlkokulu’nda çevrenin korunması amacıyla yapıldı. İki kulüp üyeleri ve Orman Dairesi’nin iş birliğiyle okul bahçesine zeytin ağaçları ekildi. Ayrıca okulda bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Özellikle öğrencileri bu konuda bilinçlendirerek kâğıt ve plastik şişelerin geri dönüştürülmek amacıyla okulda atıkların toplanması için her iki kulüp desteğiyle 4 atık depolama kabı bağışı yapıldı. Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Özden Ünbay, okul öğrencileri için eğitim kalitesi yanında sağlıklı ve temiz bir çevrenin de çok önemli olduğuna vurgu yapıp etkinlikten çok mutlu olduklarını dile getirdi. Daha sonra Lefkoşa Başkent ve Ankara Esat Lions Kulüp Başkanları konuşmalarında, yapılan çalışmalarda her zaman güzel, temiz ve sağlıklı bir çevre yaratılmasına önem ve öncelik verdiklerini belirtti.Etkinlikte Ziraat Mühendisleri Odasından da yetkililerin hazır bulunduğu Okuluda 2019 yılında yine Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ile birlikte zeytin fidanları ekilmisti. Ekilmiş olan zeytin fidanlarının büyüdüğünü görmek katkısı olan herkesi çok mutlu etti. Yapılan ortak açıklamada "Bugün yeniden aynı ilkokulda zeytin fidanları ekerek, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasın zeytin ağacı olacağını okul öğrencilerine de anlattık." dediler.