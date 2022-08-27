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Alayköy'de trafik kazası

27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00
Alayköy'de trafik kazası

Alayköy’de 17 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araba önce bir evin bahçe duvarına ardından park halindeki bir araca çarptı. Ehliyetsiz sürücü yanında araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan 14 yaşındaki yolcu da yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza bugün saat 17.15 sıralarında, Alayköy Kemal Deniz Caddesinde oldu.

17 yaşındaki Hasan Kötüce, GC 968 plakalı salon araçla güneye seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce bir evin bahçe duvarına ardından da banket içinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötüce (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce'nin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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Son Güncelleme: 28.08.2022 10:54
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