Alayköy 2. Etap Sanayi Bölgesi yol bakım ihalesi için anlaşma imzalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan anlaşmanın yıpranan yolları kapsadığını belirtti.

Bir önceki ekonomi bakanlığı görevinde, ihracata yönelik kapasite artırımı ve mevcut işletmelerin moderizasyonu için hibe de dahil olmak üzere birçok geniş programlar devreye aldıklarını anımsatan Atun, “Üzüntüyle izledim ki; geçtiğimiz 3 yıl boyunca özellikle sanayimize yönelik yapılan destekler ve destek programları ortadan kalkmış, kaldırılmış…Bunlar ülke ekonomisi adına üzücüdür” dedi.

Ülkenin üretim ve katma değer kapasitesine yönelik verilen desteklerin ortadan kalkmasının gayrisafi milli hasılasının düşmesi anlamına geldiğini kaydeden Atun, kapasite artırımına yönelik hibe ve ihracat destekleri yapılmış olsaydı bugün ülke olarak çok daha farklı noktaları konuşuyor olacaklarını ifade etti.



