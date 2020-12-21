Alasya İlkokulu’nda iki öğrenci pozitif, birçok temaslısı var!

Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda okuyan iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.3 ve 4 sınıf olan 2 öğrencinin testlerinin pozitif çıkması dolayısı ile tedbir amaçlı okulda 3. ve 4. sınıflar yarın okula gitmeyecek. Öğrenciler ve öğretmenler ve de branş öğretmenleride tedbir amaçlı izole olacaklardir.Tedbir amaçlı tüm okula PCR testi yapılacak.

KTÖS Genel sekreteri Şener Elcil okulda saptanan covid-19 vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Elcil:" Sağlık Bakanlığı'nın geçici olarak almış olduğu tedbir çocukların izole olması için uygundur. Fakat bu hastalığın yayılmasını önlemek için izolenin 7 gün olmasının daha iyi olacağı kanaatindeyim."(MHA)