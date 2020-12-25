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Alasya İlkokulu'nda 3. pozitif vaka!

Alasya İlkokulu'nda bir pozitif vakaya daha rastlandığı açıklandı.

25 Aralık 2020 Cuma 12:15
Alasya İlkokulu'nda 3. pozitif vaka!
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Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda geçtiğimiz haftasonu iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Bugün ise 3. sınıfta okuyan bir öğrencinin daha testi pozitif çıktı.

KTÖS Genel sekreteri Şener Elcil, okulda saptanan Covid-19 vakası ile ilgili açıklamada bulundu.

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"Tüm öğrencilere test yapılacak"

Elcil, şunları kaydetti:

Alasya ilkokulumuzda 3. sınıf bir öğrencimizde yeni bir pozitif vaka görüldü. Bizde Sağlık Bakanlığı'na, 3. sınıfta okuyan bütün öğrenciler için test yapılmasını rica ettik fakat herhangi biri bizimle iletişime geçmemiştir. Bu konuda endişe duymaktayız". 

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Anahtar Kelimeler:
Alasya İlkokuluPozitif Vakaşener ElcilI
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