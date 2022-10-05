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Alas, Gübreye Verilen Desteğin Yetersiz Olduğunu Belirtti

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:30
Alas, Gübreye Verilen Desteğin Yetersiz Olduğunu Belirtti

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, kimyevi gübre yapılan desteğin yetersiz olduğunu savundu ve hükümete gübre krizi yaşanması ihtimaline karşı ne gibi hazırlıklar yaptığını açıklamasını istedi. Alas, “Üretici şu anda üreterek batıyor” dedi.

 

Turgut Alas konuyla ilgili açıklamasında, “Dünya’da yaşananlar yakın zaman içinde gübre tedariki ve fiyatlarında daha da zor durumda kalacağımızı gösteriyor. Şöyle ki, destek verdik diye övündüğünüz gübreyi bulamama riski ile ciddi ciddi karşıyayız. Bu konuda nasıl bir adım atmayı düşünüyorsunuz ? Çünkü dünyada gıda kıtlığı riskinin yanına şimdi de gübre kıtlığı riski eklenmiş durumda” ifadelerini kullandı.


Gübre üretiminde dünyanın en önemli üretim gücünün Rusya olduğunu belirten Alas,  şöyle devam etti:

“Rusya’ya uygulanan ambargo gübre fiyatlarında yüzde 300’lere ulaşan artışa yol açmış durumda. Dünyada kimyasal gübre ihracatının yüzde 14’ü Rusya tarafından gerçekleştiriliyordu.  Rusya dünyada azotlu gübre ihracatında birinci, potasyum ve fosforlu gübre ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Rusya’nın gerek fosfor ve potasyum kaynakları gerekse doğal gazdan kaynaklı olarak dünyada gübre konusunda son derece güçlü bir ülke olduğu biliniyor.

Avrupa, Rusya’dan amonyak ihtiyacının yüzde 23’ünü, üre ihtiyacının yüzde 15’ini, amonyum nitrat ihtiyacının yüzde 50’sini karşılıyordu. Dolayısıyla Avrupa bu ürünleri şu anda yaptırımlardan dolayı alamadığı için Amerika’ya, Kuzey Afrika ülkelerine ve diğer ülkelere yöneliyor. Süreç bu şekilde devam ederse gübre fiyatlarında bir stres oluşturacağı kesin gözüküyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) yaptığı açıklamada, Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığının kaydedildiği açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.”

 

Gübre imalatçılarının doğal gaz krizi nedeniyle üretimi durdurmaya başladığını ifade eden Alas, krizin derinleşeceği uyarısında bulundu. Alas, “Çiftçi ise bu fiyatlar nedeniyle toprağa yeterli gübre atamayınca verim düşüyor; rekoltedeki azalma çarşı pazardaki fiyatları artırarak vatandaşa yine gıda enflasyonu olarak yansıyor” dedi.

 

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Son Güncelleme: 05.10.2022 22:58
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