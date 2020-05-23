HAYATINI KAYBEDEN GENCİN 22 YAŞINDAKİ GÖZDE NUR BİNBİR OLDUĞU BELİRLENDİ

Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak karaya çıkarılan şahsın, 22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahıs olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”