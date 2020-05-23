HAYATINI KAYBEDEN GENCİN 22 YAŞINDAKİ GÖZDE NUR BİNBİR OLDUĞU BELİRLENDİ
Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu belirlendi.
“Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak karaya çıkarılan şahsın, 22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahıs olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”