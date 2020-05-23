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Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:04
Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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HAYATINI KAYBEDEN GENCİN 22 YAŞINDAKİ GÖZDE NUR BİNBİR OLDUĞU BELİRLENDİ

Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu belirlendi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak  karaya çıkarılan  şahsın, 22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahıs olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

Son Güncelleme: 23.05.2020 16:11
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