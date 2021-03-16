Alagadi sahiline vuran katran temizlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail açıklarında meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle İsrail ve Lübnan kıyılarına ardından da kuzey sahil şeridine vuran katran, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Girne Şubesi personellerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla temizlendi.

Özellikle Kuzey sahilinin, Caretta Caretta kaplumbağalarının yoğun olarak yumurtlama alanları olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sahilin Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin özel koruma alanı olarak koruma altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Koruma altında olması dolayısıyla, Çevre Koruma Dairesi personelleri tarafından bölgede sürekli olarak denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmekte, yaşanan bu sızıntı dolayısıyla, denetimler sıklaştırılmış ve olası yeni sızıntılara karşı Çevre ve Koruma Dairesi personelleri tarafından gerekli olan temizleme çalışmaları gerçekleştirilecektir” denildi.