Alacak verecek meselesi kanlı bitti!

(KAMALI HABER) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis,

huzurda bulunan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan

İnaç, İsmail Caran’ın Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama,

Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak

Amacıyla Silah Taşıma suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde

saat 01.00 raddelerinde Lefke sakinler Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları

olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde her

üçünün de bulundukları esnada Girne’de sakinler aranmakta olan bir şahıs ile zanlı Birdağ

Yurdaışık aralarında çıkan tartışma neticesinde olay yerine sonradan gelen Serhat AYDEMİR,

Ferman Zelal DUMAN, Ismail CARAN, Adnan İNAÇ tarafından ciddi bir şekilde darp

edildikleri esnada henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle Murat Öztürk;ün sol kolunu üst

kısmında cilt üstü ve cilt altı 4-5 cm kesi oluşmasına sebep olarak yaralamalarına neden

olduklarını anlattı. Polis, Birdağ Yurdaışık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracı araç

içerisinden aldığı siyah renk markası meçhul tabancıyı Mustafa Anıl Budaner;in yüzüne

doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm sizi buraya gömerim kimsenin haberi olmaz" diyerek

şiddet kullanma tehdidinde bulunup Murat Öztürk;ün tasarrufunda bulunan 1-Phone 13 pro

max cep telefonunu ve Mustafa Anıl Budaner;e ait 1 Phone 12 pro max cep telefonlarını zor

kullanarak alarak silahlı soygun suçunu işlediklerini belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde



Polis, 11.04.2022 tarihinde Zanlı 1-2-4 ve 5’in Girne;de zanlı 2 Serhat Aydemir'in

ikametgahında tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis Girne Kaza Mahkemesi’nden

temin edilen arama emri ile Zanlı 2'nin ikametgâhında huzurunda yapılan aramada kanunsuz

herhangi bir şeye rastlandığını söyledi. Polis, zanlı l'in tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı

aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayni gün Girne Kaza Mahkemesi’nden

temin edilen arama emri ile zanlı Birdağ Yurdaışık'ın adresinde yapılan aramada kanunsuz

herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı. Polis, aynı tarihte vanlı Ferman Zelal Duman’ın

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan silah ve cep telefonları

olduğunu ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve

aranan bir şahıs olduğunu anlattı. Polis, tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini söyleyerek,

zanlıların serbest kalması halinde aranan emareler ve alınacak ifadelere etki edeceği kuvvetle

muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste

tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı, olayın sadece bir kavga meselesi olduğunu ve

müştekinin iftira attığını ileri sürdü. Polis, olayın soruşturulacağını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen

yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.