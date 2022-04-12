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Alacak verecek meselesi kanlı bitti!

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma”suçlarından methldar olarak tutuklanan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç, İsmail Caran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Nisan 2022 Salı 15:47
Alacak verecek meselesi kanlı bitti!

(KAMALI HABER) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis,
huzurda bulunan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan
İnaç, İsmail Caran’ın Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama,
Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak
Amacıyla Silah Taşıma suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde
saat 01.00 raddelerinde Lefke sakinler Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları
olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde her
üçünün de bulundukları esnada Girne’de sakinler aranmakta olan bir şahıs ile zanlı Birdağ
Yurdaışık aralarında çıkan tartışma neticesinde olay yerine sonradan gelen Serhat AYDEMİR,
Ferman Zelal DUMAN, Ismail CARAN, Adnan İNAÇ tarafından ciddi bir şekilde darp
edildikleri esnada henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle Murat Öztürk;ün sol kolunu üst
kısmında cilt üstü ve cilt altı 4-5 cm kesi oluşmasına sebep olarak yaralamalarına neden
olduklarını anlattı. Polis, Birdağ Yurdaışık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracı araç
içerisinden aldığı siyah renk markası meçhul tabancıyı Mustafa Anıl Budaner;in yüzüne
doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm sizi buraya gömerim kimsenin haberi olmaz" diyerek
şiddet kullanma tehdidinde bulunup Murat Öztürk;ün tasarrufunda bulunan 1-Phone 13 pro
max cep telefonunu ve Mustafa Anıl Budaner;e ait 1 Phone 12 pro max cep telefonlarını zor
kullanarak alarak silahlı soygun suçunu işlediklerini belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden Zanlılar aleyhinde Derdest Emri Temin edildiğini söyledi.
Polis, 11.04.2022 tarihinde Zanlı 1-2-4 ve 5’in Girne;de zanlı 2 Serhat Aydemir'in
ikametgahında tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis Girne Kaza Mahkemesi’nden
temin edilen arama emri ile Zanlı 2'nin ikametgâhında huzurunda yapılan aramada kanunsuz
herhangi bir şeye rastlandığını söyledi. Polis, zanlı l'in tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı
aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayni gün Girne Kaza Mahkemesi’nden
temin edilen arama emri ile zanlı Birdağ Yurdaışık'ın adresinde yapılan aramada kanunsuz
herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı. Polis, aynı tarihte vanlı Ferman Zelal Duman’ın
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan silah ve cep telefonları
olduğunu ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve
aranan bir şahıs olduğunu anlattı. Polis, tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini söyleyerek,
zanlıların serbest kalması halinde aranan emareler ve alınacak ifadelere etki edeceği kuvvetle
muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste
tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı, olayın sadece bir kavga meselesi olduğunu ve
müştekinin iftira attığını ileri sürdü. Polis, olayın soruşturulacağını aktardı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen
yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 12.04.2022 16:31
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