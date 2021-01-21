Akyar sınır kapısında eylem karantina yetersiz

AKYAR SINIR KAPISINDA EYLEM KARANTİNA YETERSİZ

Ergün YAHAT

Güneyde çalışan bir gurup Kıbrıslı Türk güneyden dönüşün Akyar sınır kapısında bir basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına bir konuşma yapan Gürcan Özçığır Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarının yetersiz olduğunu 10 Gündür kendilerine test bile yapılmadığını İngiliz üstlerine geçenler gibi kendilerinede 72 saatlik PCR testi uygulaması yapılmasını evlerine ailelerinin yanına gitmek için çifte standartın ortadan kaldırılmasını istediler.

Emine Şensev isimli kadın ise nişanlım güneyde çalışıyor ve dönüşte DAÜ yurtlarına karantinaya giriyor. Bulundukları yerde bu soğuk havada klimalar çalışmıyor buna ek yemekler devlet tarafından karşılanacak derken hergün biz aileleri olarak yemek getiriyoruz. Çünkü yemekler devlet tarafından karşılanmayıp ücret isteniyor. Kaldıkları odalar ise mültecilerle yan yana veya alt üst kalıyorlar. Bugün yemek vermeye gittiğimde polisler mültecileri kelepçeli bir şekilde çıkarıyorlardı.

Sürekli şalterler atar bahanesi ile buzluklar çalışmıyor getirilen tüm yemekler bozuldu. Benim gibi tüm aileler bu durumdan şikayetçi özellikle bu soğuk havada klimaların bir çalışıp bir çalışmaması kötü bir durum.

Şikayetlerimiz üzerine hiçbir düzenlenme olmadı.