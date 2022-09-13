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Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var

Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibarı ile salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı.

13 Eylül 2022 Salı 17:39
Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var

KKTC Merkez Bankası’nın 2’nci çeyrek raporunda yer alan verilere göre; Covid-19 salgını öncesinde 119 bin 568 olan kayıtlı çalışan sayısı, Ocak 2021’de 105 bin 945’e düşerken, Haziran 2022 itibarıyla 117 bin 390 seviyesine yükseldi.

2021-2022 yılları arasında çalışma izinli olarak çalışan toplam sigortalı sayısı ise yüzde 23 artarak, 38 bin 340’dan 47 bin 147’ye yükseldi. Bu rakam 2020 yılında 50 bin 271’di.

Çalışma izinli sigortalı sayısındaki bu değişimde en büyük pay, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların sayısı.

2020 yılı başında 33 bin 767 olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalı sayısı, 2021 yılında 24 bin 711 kişiye gerilerken, 2022 yılında yüzde 27,9 artarak 31 bin 613’e yükseldi.

Aynı dönemde diğer ülke vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı ise 16 bin 504’ten 13 bin 629’a gerileyip, sonrasında 15 bin 534’e ulaştı.

Sosyal sigortalı KKTC vatandaşı çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten 70 bin 243’e yükseldi.

KKTC vatandaşı sigortalı çalışanların toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı 2008 yılından 2020 yılına kadar yüzde 55 ile yüzde 58 arasında değişkenlik gösterirken, Covid-19 salgınının etkisiyle çalışma izinli çalışan sayısındaki düşüş sonrası, 2021 yılında yüzde 63,8’e yükselmişti.

Ancak 2022 yılı başında salgın etkilerinin geçmesiyle tekrar artan çalışma izinli nüfus ile birlikte, 2022 Haziran ayında KKTC vatandaşı sigortalı çalışanların payı yüzde 60’a geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların toplam sigortalılar içindeki payı 2008 yılında yüzde 40,8 iken 2021 yılında yüzde 23,3, 2022 yılında ise yüzde 27 olurken; diğer uyruklu sigortalıların payı aynı dönem içinde yüzde 13,8 ve yüzde 12,9, 2022 yılı ile birlikte tekrar yüzde 13 oldu.

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