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Aksoy: Kıbrıs konferansının başarısız olma sebebi Rum tarafıdır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Kıbrıs’ta artık egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanın geldiğine inanıyoruz” dedi.

17 Eylül 2020 Perşembe 20:01
Aksoy: Kıbrıs konferansının başarısız olma sebebi Rum tarafıdır
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Kıbrıs’ta artık egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanın geldiğine inanıyoruz” dedi.

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Aksoy, Bakanlıkta yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Konferansının başarısızlığa uğramasının sebebi Rum tarafının Türk tarafının eşitliğini tanımamasıdır. Refahı paylaşmak istememesidir. Doğalgaz konusunda olduğu gibi” şeklinde konuştu.

“Malumunuz 2017 Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda tüm fırsatlar Kıbrıs Rum tarafınca tepilmişti. Biz de bundan sonra yeni bir müzakere sürecinde artık federasyon temelinde konuşmayacağımızı söylemiştik. Bunu hem biz, hem de Sayın Akıncı Konferans kapanmadan önce dile getirmiştik” diyen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“50 yılı aşkın müzakere sürecinde, federal çözümle ilgili tüm ayrıntılar görüşüldü. Bundan sonra bize göre federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır. Siyasi eşitliğin kabul edildiğine dair öne sürülen tüm unsurlar muğlaktır. İçi boştur. Üstelik Crans Montana’dan bu yana geçen sürede Rum Yönetimi, doğal kaynakların paylaşımı konusunda da olumlu en ufak bir adım atmamıştır. Bu durumda yeni bir müzakere süreci başlaması sözkonusu olduğu takdirde, her şeyden önce diğer seçeneklerin ele alınması icap eder. Bizim söylediğimiz de budur. Artık Adadaki gerçekler ve egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanın geldiğine inanıyoruz.”

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Son Güncelleme: 17.09.2020 20:21
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