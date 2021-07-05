Akşamdan sabaha 22 yeni vaka!

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan günlük vaka sayılarının ardından, bugün sabah saat 06.00’ya kadar 22 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Dr. Uçaner, “Bu rakam, dün sabah 40 civarındaydı. Bugün daha az vakaya rastlandığını söyleyebiliriz. Ancak gün içinde gelecek olan vakalar da var” dedi.

Pandemi Hastanesi’nde yatan hasta sayısının 65 olduğunu, bir kişinin de yoğun bakıma alındığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade eden Başhekim Uçaner, “70 civarındaki günlük vaka sayısı, tedirgin edici. Bir dalganın içine girmişiz gibi görünüyoruz. Pandemi Hastanesi, şu anki durumu tolere edebilecek durumda. Fakat günlük vaka sayısı 90’lara çıkarsa, sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Uçaner, “Bu rakamlar ciddi rakamlardır” diyerek, hastanedeki sistemin çökmemesi ve devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı; “70 rakamı belki çok değil ama genel olarak korkmamız gereken bir rakamdır” dedi.

Uçaner ayrıca, “açık havada bulaşmaz” inancının yanlış olduğunu, açık havadaki mekanlarda da bulaştığını vurguladı.

Yaş aralıklarına ilişkin de dikkat çeken veriler paylaşan Uçaner, “Son bir haftada, Pazardan pazara 320 vaka tespit ettik. Bunların 142’si 17 – 35 yaş arasında. 17 yaşındaki 15 vakamız var” dedi.

Uçaner, “Yaş aralıkları çok önemli; son bir haftada 320 hasta tespit ettik. Pazardan pazara; 320. Bunların 17 yaş 15 kişi. Genç ve orta yaş arası yüksek oranda bulaşmış ve hastaneye yatırışmış durumda. ‘Gençler hafif atlatır’ yaklaşımı artık yok” şeklinde konuştu.

Vatandaşa, PCR testi yaptırmayı öneren Uçaner, “PCR yapan kişiler bir şey kaybetmiyor. Semptomsuz bir şekilde dışarda virüsü yayanlar var. Bulaşıp, hastaneye yatanlar var. İnsanlar periyodik olarak, bir şeyden bağımsız olarak test yapmalı. Zaten ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Bu virüsün kaale alınmasını istiyoruz” dedi.