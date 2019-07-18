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Aksa Geleneksel Iv. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi

ALTAN: ‘’KIBRIS KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKACAK”

Aksa Geleneksel Iv. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi

ALTAN: ‘’KIBRIS KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKACAK”

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:45
Aksa Geleneksel Iv. Fotofest 2019 Fotoğraf Yarışması İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi

ALTAN: ‘’KIBRIS KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKACAK”
Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : AKSA Enerji Üretim A.Ş tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan fotoğraf yarışması ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda bu yılki yarışma konusunun “Kıbrıs Kültürü” olacağı açıklandı.
AKSA Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, AKSA Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentük, Proje koordinatörü Zekai Altan, fotoğraf sanatçısı Veysi Soyer, Halkbilimci Aliye Özsoylu ve Lefkara Evi adına Kezban Değirmencioğlu yer aldı. Açıklama şöyle:
“Proje koordinatörü Zekai Altan yaptığı açıklamada, Kıbrıs Kültürü’nün daha geniş ve özgür çalışılan bir konu olduğunu söyleyerek, farklı fotoğraf tekniklerinin kullanılacağını belirtti.
Altan, KKTC’ de fotoğraf sanatçılarına yönelik düzenlenen ve geleneksel olan bu yarışma ile fotoğraf sanatına imza koyarak, fotoğrafçılık tarihine not düştüklerini açıkladı.
Koordinatör Altan açıklamasında, “Bu yıl aynı zamanda Kıbrıs Türk Fotoğraf sanatının ve sanatçılarının gelişimine ve tanıtımına yönelik ciddi bir adım atıyoruz’’ dedi. Altan bu bağlamda “Büyülü Sanat Fotoğraf” isimli üç ayda bir yayınlanacak olan bir derginin de yayınlanacağını duyurdu.
“Bir ilke imza atıyoruz”
Proje Koordinatörü Altan, yarışma sonrası bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, sanatı ve sanatçıyı kırsal alana taşıdıklarını ve AKSA FOTOFEST Fotoğraf yarışmasının sergisini Çayırova köyündeki “Lefkara” evinde açacaklarını söyledi.
Altan, “Amacımız, bunun örnek alınarak diğer sanatçı dostların sergi ve benzeri aktivitelerini kırsal alana taşıyıp ilginin daha çok artmasını ve halkın ilgili sanat dalı ile tanışmasını sağlamakla birlikte FOTOFEST etkinliğini kırsal alana taşımaktır” diye anlattı.
Sergi 15 Kasım’da açılacak
Fotoğraf sanatçısı Veysi Soyer ise yaptığı konuşmada fotograf sanatının önemine değinerek, örneklemelerde bulundu. Kıbrıs kültüründe çalışılacak konunun fazla olduğuna dikkat çeken Soyer, serginin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş günü, yani 15 Kasım’da gerçekleşeceğini vurguladı.

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Soyer, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Sergi mekanı seçilirken Kıbrıs kültürünün özel olmasına özen gösterdik. Kıbrıs kültürünü çalışacak malzeme oldukça çok ve geniştir. Titiz, sanatsal, belirtilen kurallara uygun bir anlatımı olan anlaşılır konular sergilenecektir. “Lefkara” konusu özel bir konudur. Görsel hafızaya hitap eden bir konudur. Kıbrıs kültürü altın oran ile çalışılacak ve iyi çalışılmalıdır”
“Yıllar önce biz Lefkara Evi’ni açmaya çalıştık fakat başaramadık”
Toplantıya katılan Kezban Değirmencioğlu yıllar önce Lefkara Evi’ni açmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını ifade ederek,  Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow aracılığı ile açtığını kaydetti.
Değirmencioğlu, “Lefkara Evi koruma altına alındı. Esas Lefkara Güney’den gelir. Bizim köyümüz Çayırova’dır. Zamanında buraya “Lefkaralılar” denildi. Yıllar önce bu Lefkara Evi’ni açmaya çalıştık ama başaramadık. Mehmetçik Belediyesi bizim başaramadığımızı başardı. Bu ev 100 yıldan daha eski bir evdir. Restore edildi. İçerisinde kadınlarımıza nakış eğitimi veriliyor. Desteğimizi ise, belediyenin gönüllü kadınlarında alıyoruz” dedi.
Toplantıda yer alan Lefkara Evi’nin halk bilincisi Aliye Özsoylu ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Ben halk bilimciyim. Çayırova’da yaşıyorum. Bir çok kültürel etkinlikleri bir çok gönüllü arkadaşlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Ve son bir yıldır köylerdeki kültürel öğeleri saptamaya çalışıyoruz. Görsel hafıza dışında yazılı hafızayı da düşünmeye çalışıyoruz. Dolayısı ile bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bizim yazılı olarak çalıştığımız şeyleri sizin görsel olarak zenginleştirmeniz güzel bir şey. Bu proje içinde yer alan herkesi tebrik ediyorum”
Ödüller
Proje koordinatörü Zekai Altan, sergilemeye değer bulunan eserler içerisinden dört “Başarı Ödülü” olarak değerlendirileceğini, ayrıca bir eserin de “AKSA Özel Ödülü” “olarak değerlendirileceğini dile getirdi.
Dört başarı ödülü; Her ödül 2.000.00 TL
AKSA Özel Ödülü; Antalya Mirada Del Mar Otel’de iki kişilik bir hafta konaklama (Gidiş-dönüş uçuş bileti dahil)”
(SEL) FOTOĞRAFLI

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