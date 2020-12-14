Akran zorbalığı konusunda eğitim

Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Akran Zorbalığı” konulu eğitim, 11 Aralık 2020 Cuma günü 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde gerçekleştirildi. 7. Sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde akran zorbalığının tanımı, çeşitlerinin bildirisi, alınabilecek ve yapılabilinecek önlemlerin aktarılması, öfke kontrolü ele alındı. Eğitim, Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Personeli Psk. Behiye Kaşif tarafından verildi.

Güngördü: Gençlerin geleceği için eğitim önemli

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akran Zorbalığı” çocukların psikolojilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, gençlerin topluma yararlı, şiddetten uzak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.