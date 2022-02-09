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Akpınar’a “Onursal Profesörlük Unvanı” verildi

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a, 2021 Metropolitan Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde “Onursal Profesörlük Unvanı” verildi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 13:45
Akpınar’a “Onursal Profesörlük Unvanı” verildi

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akpınar, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri öncesi Meclis’in resmi davetiyle Sri Lanka’ya gitti.

Burada “Sri Lanka yükseköğretimine sağladığı katkılar ve ülkenin yükseköğretiminin gelişimi ve geleceği için ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı” 2021 Metropolitan Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde Akpınar’a “Onursal Profesörlük Unvanı” verildi. 

Tören, Sri Lanka Meclis Başkanı, Yükseköğretim Bakanı, Mesleki Eğitim Bakanı, Ekonomi Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Maldivler Büyükelçisi, Suudi Arabistan Büyükelçisi ile devlet yetkilileri ve akademisyenlerin katılımı ile yapıldı.

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AKPINAR

Serhat Akpınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “KKTC ve TC bayraklarımızın varlığını o uluslararası sahnede birlikte var etmek tabi ki şahsım ve ülkemiz KKTC için oldukça gurur vericiydi” dedi.

Sri Lanka’da 15 yılı aşkın bir süredir,  akademik iş birliğine katkı koyduğunu belirttiği  Siraz Meerasahib’e teşekkür eden Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi ile Metropolitan Üniversitesi’nin iş birliğinin çok daha güzel gelişmelere imkan sağlayacağı inancını ifade etti.

Akpınar, “KKTC, canım Kuzey Kıbrıs’ım için yaptıklarım, uluslararası tanınma sürecinde neler yapabileceğimin çok küçük bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 14:07
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