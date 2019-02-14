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Akpınar New York’ta Düzenlenecek Bm Toplantısına Katılacak

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Dünya Diplomatlar Birliği (WDU) Kuzey Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, WDU olarak, New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler toplantısına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Akpınar New York’ta Düzenlenecek Bm Toplantısına Katılacak

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Dünya Diplomatlar Birliği (WDU) Kuzey Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, WDU olarak, New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler toplantısına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Akpınar New York’ta Düzenlenecek Bm Toplantısına Katılacak

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Dünya Diplomatlar Birliği (WDU) Kuzey Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, WDU olarak, New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler toplantısına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Akpınar, “Dünya Diplomatlar Birliği olarak; New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısı için katılım kararını aldık. 2 önemli toplantı gündeminde; Uluslararası temsiliyet sürecinde ilk kez WDU Kuzey Kıbrıs Başkanı olarak katılım gösteriyorum. Birleşmiş Milletler bünyesinde temsiliyetimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sonrasında Afrika ve Ortadoğu gündemine odaklanıyoruz” dedi.

(DOĞ/HA)

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