Akpınar, “Yurt dışında eğitim hayali kuran gençlere bu imkanları sağlamak için Arizona Üniversitesi ile inovatif ve vizyoner bir işbirliğini hayata geçirdik”



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde kutladığı 35. yılında, uluslararası vizyonunu genişleterek, dünya çapında kendini kanıtlamış, 1885 yılında kurulan ABD'nin köklü üniversitelerinden Arizona Üniversitesi ile global kampüs ortaklığına imza attı.



GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Sağlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısına GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof.Dr.Ali Haydar, GAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Tülin Bodamyalı ve GAÜ Akredisyon Koordinatörü ve Programın Akademik Koordinatörü Elif Zorlu katılım gösterdi.



Dünya üniversiteler sıralamasında ilk yüzde 1’de, ABD Üniversiteler arasında ilk 10, NASA Araştırma programlarında yer alan Arizona Üniversitesi, "Global Kampüs ortaklığı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan dünyaya erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama amacına ulaşmak için de anlamlı ve uzun vadeli bir birlikteliğin oluşturulması yönünde adım atıyor.

Toplantıda, GAÜ ile Arizona Üniversitesi işbirliğinde ortaya koyulan ve Arizona Üniversitesi'nin 150'den fazla programının GAÜ bünyesinde öğrencilere sunulacağı ortaklık ile, bu programlardan mezun olacak öğrencilerin, Arizona Üniversitesi Diplomasına sahip olunacağı belirtildi.



Akpınar; “Bugün İtibari İle GAÜ Olarak, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü Adı Altında Yola Devam Edeceğiz”



GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Covid-19 salgını süresince tüm dünyada işleve giren seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve değişen vize kuralları göz önüne alındığında yurt dışında eğitim hayali olan öğrencilerin bu hayallerine ulaşmakta sorunlar yaşayacağını, bu karanlık dönemin üstesinden gelebilmek adına üniversitelerin dayanışmasının her zamankinden daha önemli olacağını ve yurt dışında eğitim hayali kuran gençlere bu imkanları sağlamak için Arizona Üniversitesi ile inovatif ve vizyoner bir işbirliğini hayata geçirdiklerini, bugün itibari ile GAÜ olarak, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü adı altında yola devam edeceklerini belirtti.



Akpınar konuşmasında; “Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlarımıza akılcıl ve sürdürülebilir çözümler üretme noktasında ekibimiz, gençlerimizin önünü açabilecek yaklaşık iki yıllık bir çalışma programı sonucunda bugünkü toplantımızın gündemini oluşturan işbirliğinin kapısını bizlere açmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı.



İmzalanan işbirliği anlaşması kapsamında öğrencilere sunulacak seçeneklerden bahseden Akpınar; “Öğrenciler GAÜ kampüsünde okuyarak, Arizona Üniversitesi’nden Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programını tamamlama fırsatı bulacak. Bir diğer seçenek ise, öğrenciler Arizona Üniversitesinde veya Amerika’da herhangi bir üniversitede okuyabilecekleri tüm programlara 1 veya 2 yıl boyunca hazırlandıktan sonra Amerika’da eğitimlerine devam etme fırsatına sahip olacaklar” dedi.





GAÜ Akreditasyon Koordinatörü ve Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü Akademik Koordinatörü Elif Zorlu toplantıda yaptığı konuşmasında, Arizona Üniversitesi ile yapılan akademik anlaşma neticesinde, Arizona Üniversitesinin Global Kampüs oluşumunun Kıbrıs kampüsü olarak Güz 2020 dönemi için öğrenci başvurularının, 1 Haziran 2020 tarihinde alınmaya başlayacağını belirtti.

Arizona Üniversitesi hakkında kısaca bilgi veren Zorlu;

“1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Tuscon, Arizona eyaletinde kurulmuş ABD’nin önde gelen devlet üniversitelerinden biri olan Arizona Üniversitesi; 45,000’nin üzerinde öğrencisi, 16,000’nin üzerinde çalışanı ve 3,000’nin üzerinde akademik personeli bulunmaktadır. Dünya sıralamasında 20,000 üniversite arasında ilk %1’de, dünyada ilk 100’de, Online Lisans programlarında 11. sırada, dünyada 130 farklı şehirde, 34 ülkede 36 üniversite ile akademik iş birliği bulunan, 150’nin üzerinde akademik programı, 2200 üzerinde farklı ders seçeneği bulunan lider bir üniversitedir” dedi.

Arizona Üniversitesi Global Kampüs ortaklığının detaylarından bahseden Zorlu; Bu programa kayıt olan öğrenciler derslerini başarıyla tamamlamaları halinde Arizona Üniversitesi’nin diploması ve transcriptlerine hak kazanacaklardır. Bu program çift diploma imkânı sunmamaktadır. Öğrenciler Arizona Üniversitesi’nin derslerini online takip edecekler ve Arizona Üniversitesinin dijital kütüphanesi ve diğer kaynaklarına erişebilecekler. Programa kayıt olan öğrenciler ortak derslerini ve yüz yüze akademik desteği GAÜ’de alabilecekler ve yine GAÜ’nün imkânlarından; bilgisayar laboratuvarları, çalışma alanları, kütüphaneler, yurtlar, kulüpler ve öğrenci etkinliklerinden faydalanabilecekler.



Arizona Üniversitesinin programlarına kayıt olan öğrenciler eğitimlerini tamamlama seçeneklerinden bahseden Zorlu; “ABD’ye seyahat etme imkânı olmayan öğrenciler, eğitimlerini GAÜ kampüsünde tamamlayabilirler. İkinci seçenek ise, eğitimlerine GAÜ’de başlayarak, daha sonra 1 dönem veya 1 akademik yıl Arizona Üniversitesi’nde geçirebilirler. Öğrenci arzu ederse ABD’de herhangi bir üniversiteye de geçiş yapabilir” dedi.

Eğitim ücretlerinden bahseden Zorlu; “Lisans programları için belirlenen ücret 30 kredilik ders yükü için 7,000 Amerikan Dolarıdır. Yüksek Lisans programları için bu rakam yaklaşık 10,000 Amerikan Dolarıdır. Öğrenci Arizona Üniversitesine 1 dönem veya bir akademik yıl gitmek isterse yine bu belirlenen ücretleri ödeyecektir” ifadelerini kullandı.



Arizona Üniversitesinin programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler için kayıt koşullarından bahseden Zorlu; “Lisans programları için istenilen; öğrencinin liseyi başarıyla tamamlamış olması ve İngilizce yeterlilik sınavları örneğin TOEFL’dan 70 ve üzeri, IELTS’den 6.0 ve üzeri almış olmasıdır. Yüksek Lisans programları için istenilen; öğrencinin 4 yıllık bir programı başarıyla tamamlamış olması ve TOEFL’dan 79 ve üzeri veya IELTS’den 7.0 ve üzeri almış olmasıdır.Bu program ilk iki yıl boyunca öğrencilere genel dersler almaları ve 2. yılın sonunda okumak istedikleri bölüme karar verme imkânı sunuyor. Arizona Üniversitesi bunu American Degree Pathway olarak adlandırıyor ve bu esneklik öğrencilere tam olarak hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine karar vermeleri için yeterli zaman sağlamaktadır. Arizona Üniversitesinin tüm programları Amerikan Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından akreditedir” dedi.



Arizona Üniversitesi Küresel Kampüsler Dekan Yardımcısı Dr. Stephanie Adamson video konferans yolu ile yaptığı açıklamalarda; “KKTC’nin ilk özel üniversitesi ve akademik başarı geçmişi olan GAÜ ile aramızdaki çalışmaları resmiyete kavuşturmaktan dolayı çok heycanlıyız. GAÜ’nün 5 ana değerinden çok etkilendim. Erişebilirlik, hız, geçerlilik, değer ve topluluk. Bu değerler Arizona Üniversitesi’nin Küresel Kampüs programları ile örtüşmektedir. GAÜ Amerikan sitemi bir eğitimi geniş bir kitleye ömür boyu sağlamayı misyon edinmiş bir kurum.

Ders formatlarından bahseden Adamson; “Arizona Üniversitesi Küresel Kampüs Kursları, yedi buçuk haftalık bir model üzerinde çalışır. Böylece öğrenciler, güz veya bahar döneminde 5 veya 6 krediye kadar tek seferde 1 ile 3 ders alabilirler”

Arizona Üniversitesi ve GAÜ yeni ihtiyaçlar doğunca veya yeni fırsatlar yaratmak için gerektiğinde yeni programlar açabilecektir.

Arizona Üniversitesi'nin özelleştirilmiş lisans programı, ABD’de ki eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için, tercihen ortak kurumumuzda 1 veya 2 yarıyıl aldıktan sonra, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarına, zaman kaybetmemek veya ilerlemelerini engellenmemek için yol sunacak. Özel bir eğitim yolu alan öğrenciler, Arizona Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam edebilirken, kredilerini başka bir ABD üniversitesine aktarabilir, tamamen çevrimiçi bir lisans programına geçmeye karar verebilir veya GAÜ’de eğitimlerini bitirebilirler”

Girne Amerikan Üniversitesi İle Arizona Üniversitesi Arasındaki Ortaklık, Bir Topluluk Hissi Yaratacak

Temel değerlere saygı, açıklık, dürüstlük ve özen ortamı sağlamak için ortak çaba harcayan GAÜ ile Arizona Üniversitesi arasında ortak bir topluluk ile akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için yeni işbirlikleri ve dostluklar için fırsatlar doğuracaktır.

Arizona Üniversitesi Rektörü Robert C. Robbins tarafından yapılan açıklamada; “Global Kampüs ortaklığı, günümüzde Covid-19’un neden olduğu hareketlilik zorluklarının çözülmesine yardımcı olurken, aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan dünyada erişilebilir ve kaliteli eğitim sağlama amacına ulaşmak için de anlamlı ve uzun vadeli bir çabadır” dedi.