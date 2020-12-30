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Akpınar: “Yeni şekillenen dünyada KKTC üniversiteleri rekabet edebilir olmalı”

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:24
Akpınar: “Yeni şekillenen dünyada KKTC üniversiteleri rekabet edebilir olmalı”
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AKPINAR: “YENİ ŞEKİLLENEN DÜNYADA KKTC ÜNİVERSİTELERİ REKABET EDEBİLİR OLMALI”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, yeni şekillenen dünyada KKTC üniversitelerinin dünya ile rekabet edebilir olması gerektiğini vurguladı. 

Akpınar, Covid-19 pandemisinin üniversitelere etkileri ve üniversitelerin 2021 hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akpınar pandemi sürecinde üniversitelerin yaşadığı zorluklar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, çok zorlu bir süreçten geçildiğini, bu sürecin eski zamanlarda yaşanan kriz dönemlerine hiç benzemediğini, bir araya gelen üniversitelerin bu süreci ayrı ayrı değil özellikle birlik bünyesinde bütünsel yaklaşımla çözmeye çalıştığını kaydetti.

“ALINMASI GEREKEN KARARLAR ALINIRSA KKTC’YE ÖĞRENCİ AKIŞI OLACAK”

Pandeminin başından beri hükümetlerle, ilgili bakanlıklar ve üniversitelerle süreci doğru bir şekilde anlatmaya, yansıtmaya ve özellikle KKTC’nin Bakanlık desteği ile ortaya koyduğu “Öğrenci Dostu Ada” projesi adı altında çekim merkezi olabilmesine yönelik çok ciddi adımlar atıldığını belirten Akpınar, bu adımların tek başına yeterli olmadığını, süreci doğru yönetebilmek için daha çok adım atılmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Akpınar, muhaceret yasası uyarınca ciddi bir cezaya düşen öğrencilerin pandemi döneminde ülkeye gelemediğini ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Akpınar, öğrencileri böyle bir sürece dahil etmekten uzaklaşmak gerektiğini belirtti.

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Akpınar ayrıca, geçmiş yıllarda getirilen zorunlu sağlık sigortası gibi ödeneklerin artık kaldırılması gerektiğini, öğrencilerin konaklama alanlarında ödemekte oldukları döviz cinsi kiraların da artık devletin alacağı kararla Türk Lirası’na dönüşmesi gerektiği görüşünü savundu.

Pandemi döneminde adaya gelmek isteyen öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar, “Adaya gelmek isteyen öğrencilerimizin PCR testleri, karantina süreçleri ve masrafları tamamıyla hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimizin Adadaki yaşamsal süreçlerinde de zaten üniversitelerimizin oluşturmuş oldukları burs imkânları var. Halkımızın da artık öğrencimizi kucaklayacak, ekonomik tedbirler kapsamında her türlü ihtiyaç alanında indirimler ortaya koymaları halinde öğrencilerimiz çok rahat şekilde Adaya dönebilir” dedi.

“DÜNYA İLE REKABET EDEBİLMEMİZ İÇİN YENİ BÖLÜMLERİN AÇILMASI GEREKLİ”

Pandemi süreci ve sonrasında yeni şekillenen dünyada KKTC üniversitelerinin dünya ile rekabet edebilir olmasının şart olduğunu belirten Akpınar, bunun için de belli bölümlerin de açılabilir olması gerektiğini fakat, YÖDAK’ın mevcut bölümler harici yeni bölümlerin açılmaması konusunda bir karar aldığını hatırlattı.

Akpınar, “Bu çok yanlış bir karar. Çünkü bu kararları almaları gerekiyor ki yasal düzenlemeler kapsamında üniversitelerimizin yeni programları YÖK mevzuatına göre YÖK’e sunulsun, onay alsın ve bu yeni bölümlere öğrenci alabilmeyi başarsın. Bunlar yapılmadığından dolayı bir sonraki öğretim yılı için açmak durumunda olduğumuz yeni bölümleri açamıyoruz. Bu durumda da bir sonraki yıl için hedeflediğimiz öğrenci sayısına ulaşabilme noktasında sorunlar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akpınar, GAÜ olarak online eğitim sürecini de değerlendirdiği açıklamasında, “
“E-Learning platformu olarak bizim pandemi öncesinde altyapımızın hazır olması özellikle pandemi döneminde birçok üniversitemizin yaşamış olduğu zorlukları yaşamadan direkt online eğitim sürecine geçtik” dedi.

Online eğitim ve yüz yüze eğitimin öğrenci açısından avantajları ve dezavantajları hakkında da açıklamalarda bulunan Akpınar, “Pilotaj, sağlık, mühendislik, mimarlık gibi tüm alanlarda uygulamalı derslerin muhakkak yüz yüze yapılması gerekiyor. Ancak emniyet tedbirleri kapsamında teorik olarak verilebilecek olan birçok ders online olarak verilebilecek. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde yükseköğrenim alanında ki gelişmeler üniversitelerin tüm bu alanlarda eğitim vermekten çok bu eğitim alanlarında aynı oteller gibi misafirlerini ağırlayan yapılar haline dönüşmüş olacaklar. Bizim fiziki alanlarımızda ki yeterliliğimizi, kalitemizi, akademik laboratuvar yeterliliğimizi en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. 

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