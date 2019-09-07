Akpınar, ünlü oyuncu İlker Ayrık ve beraberindeki ekibi kabul etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ünlü oyuncu, sunucu ve yapımcı İlker Ayrık ve beraberinde ki heyeti makamında kabul etti.

GAÜ Başkanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede, KKTC çekimleri gerçekleşecek olan “Müstakbel Aile” isimli film ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan İlker Ayrık, Kıbrıs’ı çok beğendiğini, geçtiğimiz yıl bahar şenliklerinde de GAÜ öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdiğini ve çok keyif aldığını söyledi.

İlker Ayrık ayrıca, Filmde Erdal Özyağcılar, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin olduğunu söyleyerek, alanında deneyimli kişiler ile çalışacaklarını ifade etti. Ayrık, gerçek anlamda Kıbrıs kültürünü tanıtan bir filim çekeceklerini ve KKTC’nin güzelliklerini ön plana çıkaracaklarını söyleyerek, KKTC’nin bakir kalmış doğal güzelliklerinin fazla olduğunu söyledi.

Sinema filminin Türkiye’de gösterime girmesi ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerde de vizyona gireceğini aktaran Ayrık, söz konusu filmin KKTC’nin tanıtımına da katkıda bulunacağını ve KKTC’de de bir gala düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar ise açıklamasında, Girne Amerikan Üniversitesi olarak filme destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, böylesi güzel; Kıbrıs tarihi ve yapısını tanıtacak olan film projesinin gerçekleşecek olmasından dolayı İlker Ayrık ve beraberinde ki heyete teşekkürlerini sunarak başarılar diledi.