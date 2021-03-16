Akpınar: “Üniversitelerimiz eğitime hazır, öğrencilerin adaya rahatca ulaşabilmeleri için hükümet desteğini bekliyoruz”

Akpınar öğrencilerin adaya gelme süreçleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Milli Eğitim Bakanlığımız, Bakanlıklarımız ve KKTC hükümeti öğrencilerin adaya rahat bir şekilde giriş sağlamaları noktasında çok çaba gösteriyorlar. Ancak ortaya koymuş oldukları çabanın gerisinde ki tüm şartların oluşumu noktasında üniversiteler olarak ciddi tereddütlerimiz var.

Her ne kadar Üniversiteler Birliği bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı'mıza tam anlamı ile bir destek veriyor olsa da, Bakanlığımızın şu aşamada oluşmakta olan tüm sürecin ve atılması gereken adımlar noktasında bizlere gerekli bilgilendirmeyi yapmakta geç kaldığını görüyoruz” dedi.

“Üniversitelerimiz Yüzyüze Eğitime Hazır”

Akpınar, KKTC Üniversiteleri olarak üniversitelerin pandemi kurallarına uygun bir şekilde sınıflarını öğrencilere hazırladıklarını belirtirken; “Geçtiğimiz hafta yapılan Üniversiteler Birliği toplantısında özellikle Nisan ayı başı itibariyle üniversilerimiz öğrencilerimizi ağırlamaya hazırlar. Ancak bizlerin dışında gerek ulaşım gerek aşı ve karantina süreçlerinin doğru bir şekilde doğru zamanlama programı içerisinde ele alınması gerekiyor.

Bizim önceliklerimiz arasında olan bir diğer konuda yaz dönemi ve bir sonra ki akademik yıl. Alınması gereken kararlar noktasında eğer doğru adımlar atmakta geç kalırsak, bir sonra ki akademik yılını da kaybedeceğiz gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki akademik yıl planlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar; “Üniversiteler Birliği hazırlamış olduğu planlamaları Milli Eğitim Bakanlığına ve Başbakanlığa sunmuş durumda. Tüm temennimiz süratli bir şekilde bu kararların alınmasında. Çünkü üniversilerimiz tanıtımlarına başladılar, önümüzde ki günlerden itibaren Anavatan Türkiye'den öğrencilerimiz tercihlerini yapmaya başlayacaklar. Bir çok sorunsal sürecin ortadan kalkması gerekiyor. Velilerimizin çok ciddi kaygıları var. Hükümetimizin öğrenci ve velilerin tüm kaygılarını ortadan kaldıracak şekilde açıklamalar yapmasını bekliyoruz” dedi.

Artan vaka sayıları ve tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar; “Öncelikle bizim bu vaka sayıları ile yaşamayı öğrenmemiz lazım. Artık KKTC halkı kendi içinde ki tutuk süreçten kurtulmalıdır. Geçtiğimiz günlerde bir üniversitemizde uygulamalı dersler için burada bulunan öğrencilerde pozitif vakalar çıktı. Ardından ciddi önlemler alındı ve bu alınan önlemler devam ediyor. Aşılama süreci sonlanmadan bunlar yaşanacak” dedi.

“Yurtlar Birliği Öğrencilerin Tüm Karantina Süreçlerini Üstlenmiş Durumda”

Akpınar, karantina süreçleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Adamızda şuanda Öğrenci Dostu Ada Projesine destek veren Yurtlar Birliği var. Yurtlar Birliği adaya gelecek olan öğrencilerimizin tümünün karantinasını üstlenmiş durumda. Yurtlar Birliği bu konuda hükümetimize bir çok destek çağrısında bulundu. Hükümetimizin bu süreci daha doğru bir şekilde planlaması halinde gerek özel yurtlar gerek üniversitelerimizin yurtları gereksede şuanda pandemi otelleri kapsamında ağırlanacak olan öğrencilerimizle biz bu süreci rahatlıkla aşabileceğimizi görüyorum” dedi.

“Aşı Maliyetleri Karantina Maliyetlerinden Çok Daha Düşük”

Akpınar; “Öğrenciye uygulanacak aşı maliyeti, öğrencinin 10 günlük karantina süreci ve masraflarından çok daha düşük. Biz şuanda hükümetimizi gelecek olan öğrencilerimizin aşılanması noktasında verilmesi gereken desteği vermelerini, atılması gereken adımları atmalarını bekliyoruz.”dedi.

“Tıp Fakültesi ve Wepster Üniversitesi ile Yeni Açılımlara Gidiyoruz”

Akpınar; “GAÜ önümüzde ki yıl Tıp Fakültesi ile yeni bir açılım sağlayacak. Özellikle yapay zeka vb. teknolojik içerikli programlarda yeni programları devreye sokacak. Arizona Üniversitesi ile çok yönlü programların uygulanması noktasında çift diploma işbirliğine de girmiş olacağız.

Bakanlığımızın izin vermiş olduğu Amerika'da ki Wepster Üniversitesi'nin GAÜ ile işbirliği yapma noktasında ki faaliyet programına Amerikan Yükseköğrenim Kurumu'da onay verdi ve bu onayı KKTC olarak verdi. GAÜ ve Milli Eğitim Bakanlığımızın tanınması şartını kabul ederek anlaşma sağlandı. Buda bizim için siyasi anlamda farklı bir kabulu ülke olarak elde etmiş olmamızı sağlıyor” dedi.