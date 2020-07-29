banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.644
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1232
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

Akpınar: “Üniversite kulüp faaliyetleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasını sağlar”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencisi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü (GAÜSBUİK) Başkan Yardımcısı Murat Can Zengin, Kurucu Rektör Serhat Akpınar’ı ziyaret etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
Akpınar: “Üniversite kulüp faaliyetleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasını sağlar”
banner337
banner351

Görüşmede, GAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün faaliyetleri, hali hazırdaki projeleri ve gündemdeki diğer olaylar ele alındı.

Akpınar; Murat Can Zengin’in son zamanda güncel olaylara yönelik olarak kaleme aldığı yazıların dikkat çekici olduğunu, Zengin’in bu faaliyetleri ile diğer öğrencilere de örnek olduğu ve önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun olarak benzer faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Akpınar; bu tür girişimlerin öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasını sağlayarak, kariyer planlamalarına pozitif katkı yapacağını belirterek, ayrıca üniversite seçme sürecinin başladığı bu günlerde tercih yapacak öğrencilere, Girne Amerikan Üniversitesi’nde verilen eğitimin kalitesi hakkında bir fikir vermesi bakımından da önemli olduğuna vurgu yaptı. 

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencisi Murat Can Zengin; öncelikle Akpınar’a öğrencilerin faaliyetlerini yakından takip etmesi ve kendisiyle görüşmesi nedeniyle teşekkürlerini sunarak, GAÜSBUİK faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Zengin daha sonra; GAÜ’nün Arizona Üniversitesi Global Kampüsü, 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, alınan eğitimin kalitesi ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, üniversite seçme aşamasındaki öğrencileri Global dünyanın ilk basamağı olan GAÜ’ye katılmaya davet etti.

Akpınar ayrıca, her zaman öğrenciler ile bir araya geldiğini ve onların başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, Murat Can Zengin’den önümüzdeki dönem GAÜSBUİK öğrenci kulübü faaliyetlerinin daha da artması gerektiğini, bu konuda her türlü desteği vereceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarGaüÜniversite Kulüp Faaliyetleriöğrencilerin Kişisel GelişimleriGAÜSBUİKMurat Can Zengin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Demokrat Parti 28 Yaşında
Demokrat Parti 28 Yaşında
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
City Mall’de çifte bayram!
City Mall’de çifte bayram!
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim