Akpınar: “Üniversite kulüp faaliyetleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasını sağlar”

Görüşmede, GAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün faaliyetleri, hali hazırdaki projeleri ve gündemdeki diğer olaylar ele alındı.

Akpınar; Murat Can Zengin’in son zamanda güncel olaylara yönelik olarak kaleme aldığı yazıların dikkat çekici olduğunu, Zengin’in bu faaliyetleri ile diğer öğrencilere de örnek olduğu ve önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun olarak benzer faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Akpınar; bu tür girişimlerin öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasını sağlayarak, kariyer planlamalarına pozitif katkı yapacağını belirterek, ayrıca üniversite seçme sürecinin başladığı bu günlerde tercih yapacak öğrencilere, Girne Amerikan Üniversitesi’nde verilen eğitimin kalitesi hakkında bir fikir vermesi bakımından da önemli olduğuna vurgu yaptı.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencisi Murat Can Zengin; öncelikle Akpınar’a öğrencilerin faaliyetlerini yakından takip etmesi ve kendisiyle görüşmesi nedeniyle teşekkürlerini sunarak, GAÜSBUİK faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Zengin daha sonra; GAÜ’nün Arizona Üniversitesi Global Kampüsü, 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, alınan eğitimin kalitesi ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, üniversite seçme aşamasındaki öğrencileri Global dünyanın ilk basamağı olan GAÜ’ye katılmaya davet etti.

Akpınar ayrıca, her zaman öğrenciler ile bir araya geldiğini ve onların başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, Murat Can Zengin’den önümüzdeki dönem GAÜSBUİK öğrenci kulübü faaliyetlerinin daha da artması gerektiğini, bu konuda her türlü desteği vereceğini belirtti.