Akpınar, “Uluslar Projesi ile KKTC’yi, tüm dünya üzerinde tanıtma eylemi içerisinde olacağız

GAÜ Kurucu Rekötrü ve Gezici Büyükelçi Serhat Akpınar, resmi temaslar için bulunduğu Ortadoğu’da “İpek Yolu Misyonu; Uluslar Projesi” kapsamında ilk olarak Ortadoğu Bölge ve Kayıt Ofisi kurulum sürecini başlattı.

Konuyla iligli açıklamada bulunan Akpınar, KKTC de Yüksek Öğretim Gelişim Programında daha ciddi adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğu bir süreç yaşandığının bilgisini vererek, başlatmış oldukları Uluslar Projesi ile; Afrika sonrası, Ortadoğu, Orta Asya ve devamında tüm Dünya üzerinde KKTC’yi tanıtma eylemi içerisinde olacaklarını belirtti.

Akpınar açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Yüksek Öğretim alanında insanlığın geleceği ile ilgili çok ileri projelerin sürdürülmekte olduğu bir dönemde, dünyadan soyutlanmış bir Yüksek Öğretim yapısının oluşmaması için gerçek bir seferberlik başlatan GAÜ, özellikle mezunlarının desteği ile dünya üzerinde her ülkeye KKTC bayrağını taşıma eylemi içerisinde. GAÜ olarak, Bölge Ofisleri yanında, öğrenci kayıt ve kabul merkezleri de oluşturmaya başladık. Üniversite olarak Devletlerle İşbirliği ve proje ortaklıklarının; özellikle Yönetim Teknolojileri, sağlık alanında ortak proje çalışmaları, sektör eğitimleri ve Yapay Zeka Entegrasyon ve Yazılımlar konusunda, GAÜ Fakülteleri ve Öğretim Üyeleri ile yeni bir dönem başlatıldı. İlk olarak Nijerya’da başlatılacak olan hizmet içi eğitim programlarının yanında, Fildişi Sahilleri’nde ise Turizm iş gücünün eğitimini Fildişi Turizm Bakanlığı ile yapılandırmaya başlatıyoruz. Bölge ofislerimiz özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem arzedecektir. Sırada Orta Asya Bakü, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan atılımları olacak.”