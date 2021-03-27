Akpınar; "Tek amacımız öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmaması için yüz yüze gerçekleştirilmesini sağlamak"

Akpınar açıklamasında ilk olarak, 12.Sınıfların artık yüz yüze eğitime başlayacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’nun almış olduğu kararın yerinde bir karar olduğunu belirterek, yüz yüze eğitime başlama konusunda geç kalındığını düşündüğünü söyledi. Bu noktada aşılanmanın büyük önem arz ettiğine değinen Akpınar, diğer birçok ülkede özellikle ilk ve ortaöğretim de vaka sayılarına rağmen yüz yüze eğitimin başladığını, yüz yüze eğitimin kesinlikle daha fazla ötelenmemesi gerektiğini dile getirdi.



Akpınar: “Uçuş Sayılarının Arttırılmasına İhtiyacımız Var”

Öğrencilerin adaya gelmesi ile ilgili uçuş seferlerinin azlığı ve genel ulaşım sorunlarıyla alakalı açıklamada bulunan Akpınar, “Uçuş planlaması ilk etapta önem arz ediyor. Üniversitelerimizde eğitim almakta olan ve sadece ana vatandan değil; Uluslararası öğrencinin de adaya ulaşabilmesi için gerekli adımlar atıldı. Ufak bir çoğunluğun adaya gelmesi sağlandı. Fakat Nisan ayının ilk haftası bütün üniversitelerin öğrencilerini adaya çağırmış olmalarını dikkate alacak olursak, uçuş sayısının arttırılmasına ihtiyacımız var” dedi.

Akpınar: “Tek Amacımız Öğrencilerimizin Eğitimlerini Aksatmaması İçin Yüz Yüze Gerçekleştirilmesini Sağlamak”

Akpınar; “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Turizm Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşmede, Üniversiteler birliği olarak charter uçuşların arttırılması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Hatta ilerleyen günlerde hava taksi operasyonuna da gidilebilecek birtakım faaliyetlerde bulunma arzumuzdan da bahsettik. Tek amacımız öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmaması için yüz yüze gerçekleştirilmesini sağlamak. Tabi ki gerekli önlemlerin alınmasına da dikkat edecek şekilde.

Normal şartlarda 40 bini aşkın öğrencinin yaklaşık olarak 17 bininin adaya getirilmesi hedeflendi. Bu hedeften bahseden Akpınar, “Özellikle son sınıf öğrencilerin ve uygulamalı dersi olan öğrencilerimizin geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. 17 bin olmasa bile, 12 veya 13 bin öğrencinin adada olacağını düşünüyoruz” dedi.



Akpınar: “”Öğrenci Dostu Ada” Projesi Yanlış Algılanıyor”

Akpınar; “Bir yıllık pandemi döneminde; ne yazık ki geçmişte doğru zaman planlamasıyla bu adımların atılmadığını gördük. Bu süreçte, “Öğrenci Dostu Ada” projesini de hayata geçirdik. Ancak onun alt gerekçelerini de tam olarak tamamlayamadık. Tüm temennimiz daha fazla zaman kaybetmeden, mevcut hükümetimiz ile bu süreci devam ettirmek. “Öğrenci Dostu Ada” projesi yanlış algılanıyor. Projenin asıl hedefi, KKTC’nin bir öğrenci çekim alanına dönüşmesidir. Diğer Avrupa devletlerinde olduğu gibi bir kart sistemiyle öğrencinin hayatının kolaylaştırılmasıdır. Ancak konu sadece kart değildir. Kartın avantajlarının dışında öğrencilerin muhaceret kapısından girdikleri andan itibaren, Kıbrıs halkının öğrenciyi sevgiyle kucaklamasına kadar manevi duyguları da barındırıyor olması gerek”



Akpınar: “Gelecek Eğitim Sistemi Hibrit Sisteme Bağlı Olacak Şekilde İlerleyecek”

Uygulamalı dersleri olan fakülteler için yüz yüze eğitimin gerekliliğinin yanında, ileriki süreçte hibrit dediğimiz sisteme geçişin de mümkün olduğunu vurgulayan Akpınar; “Yükseköğretim Kurulu’nun da üniversiteler ile ortak yürüttüğü %40 örgün öğretimle %60 online olacak şekilde ilerleyecek sistem algısı bu yönde ilerliyor. Hem hocalarımızı sınıflarımızda ağırlayacak; hem de öğrencilerimizi özel ortamlarında ağırlayabilecek bir takım gelişmelere bağlı, sınıf ve donanımlar ortaya koymaya başladık. Gelecek eğitim sistemi hibrit sisteme bağlı olacak şekilde ilerleyecek” ifadelerini kullandı.



Akpınar: “Öğrenci Adaya Geldiğinde “Kaç Sterlin Kira Ödeyeceğim?” Diye Düşünmemeli”

Akpınar; “Yükseköğretim kurumlarının eğitim üzerinde durmasının yansıra; halkımızın da bu duruma destek vermesi gerekiyor. Şuanda özel yurtların, esnafın, ev sahiplerinin büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Tüm bu süreçlerin başarılı şekilde ilerleyebilmesi için başta dövizle kira gibi ödemeler yapılmaması gerekiyor. Öğrenci adaya geldiğinde ben kaç Sterlin kira ödeyeceğim diye düşünmemeli” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Akpınar: “Ülkemizde sayısal anlamda 21 üniversitemiz var. Ülkemize göre fazla bir sayı. Siyasi bir kararla verildi izinler. Daha bir çok da izin var. Ada’da ki yüksek öğrenim noktasında üniversiteleri doğru anlamak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğrenim yasasına uyanlar var, Türkiye’den Bir ODTÜ gibi kendi yasasıyla gelip kurulanlar var, Türkiye’de ki vakıf üniversitelerinin kendi uzantısı gibi olanlar var. Bu konuda YÖK’ün ciddi anlamda kontrol çalışmaları ve açıklamalar var. YÖK başkanının da bir açıklaması vardı. Bizim ciddi rahatsızlık duyduğumuz bir açıklama oldu. O açıklamalara imkan veren kurumların ismi verilmesi, isim verilmesi azımdı. Yüksek öğrenim alanının tümü hedef alınmamalı. Yasal süreçteki yanlışlar, bir takım yasal kararların uygulanmaması konusunda yapılan açıklamalarda direkt o üniversitenin ismi verilmeli. Diğer tüm üniversiteleri de töhmet altında bırakmamak gerek. O Yüzden kurumun açıklanması bizi rahatlatacaktır. Tüm üniversitelerin talebi budur. Eğer kurallara uymayan, yasal anlamda yanlışlarda bulunan kurum Girne Amerikan Üniversitesi’yse bile bunun bilinmesi gerekir” dedi.



Akpınar: “KKTC’nin Varlığını Kabul Gören Tek Ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde aşı ihtiyacı ve aşılanma hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar “KKTC’nin asli varlığını bir tek Türkiye Cumhuriyeti kabul görüyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ihtiyaç duyduğu aşısını herhangi bir devletten temin edemiyor. Dolayısıyla, KKTC’nin varlığını kabul gören tek ülke Türkiye Cumhuriyetidir. bu noktada aşıyı yalnızca o ülke alıp KKTC vermesi gerekli, ayrıcalık verilebilmesi için söylemiyorum bunu sektörlerin ayakta durabilmesi ve adadaki yaşamsal sürecin sağlıklı davam edebilmesi için bunun gerekli olduğunu söylemek gereklidir diye düşünüyorum’’ dedi.



Akpınar: “Öğrencilerin Adaya Gelmelerine Mani Olan Diğer Sebep Fahiş Fiyatlarda ki Uçak Biletleridir”

Akpınar; “Öğrencilerin adaya gelmelerine mani olan bir diğer sebep ise fahiş fiyatlardaki uçak biletleridir. Havayollarının da içerisinde bulundukları sıkıntılar sebebiyle bunu mümkün kılabilmeleri zor. Üniversiteler Birliği’nin charter uçuşlar düzenleme istekleri bu nedenden dolayıdır. Bu süreç içerisinde deniz yolunun ciddi manada yapılandırılması gerekmektedir” dedi.

Akpınar: “Covid’ten Kurtulamayacağımızı Anlayıp Beraber Yaşamaya Alışmamız Gerekiyor”

Akpınar; “Yükseköğretim ile ilgili onlarca proje, yaklaşım, düşünce ve isteklerde sadece nezaketen saygı ve kabul gördük. Ancak gerçek anlamda bir sonuç almış olsaydık şu anda bu durumda olmazdık. Bu durumun sebebini siyasetimizin kendi yerel akışı içerisinde sürekli kısır bir döngü akışı halinde olduğunu gözlemledim. Turizm alanını inceleyecek olursak, kendimizi ülke olarak çoğu duruma hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bir takım gereklilikleri yapmamız gerekiyor. Daha temkinli, tutarlı ve kayıpları artık kabul etmemiz gerekiyor. Covid ile beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor, yoksa bu tutucu tavır sergileyip bu noktadan sonra Covid’ten kurtulamayacağımızı anlayıp beraber yaşamaya alışmamız gerekiyor” dedi.

Üniversite içerisindeki yeni düzenlemelerden de bahseden Akpınar “Güvenlik protokollerinin ortak bir yapıya çekilmiş olması gerekiyor. Bir sonra ki eğitim yılında yüz yüze eğitim çalışması içerisinde de bu güvenlik protokolleri tamamen devrede olmuş olacak” ifadelerini kullandı.



