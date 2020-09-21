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Akpınar, “Sınırların olmadığı dünya, yeniden oluşacak”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Birleşmiş Milletler topluluğu tarafından 1981 yılında ilan edilen “21 Eylül Uluslararası Barış Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:17
Akpınar, “Sınırların olmadığı dünya, yeniden oluşacak”
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Akpınar, Birleşmiş Milletlerin 2020 “21 Eylül Uluslararası Barış Günü” teması olan “Barışı Birlikte Şekillendirmek” sloganı başlığında yayımladığı mesajında, Mart ayında BM Genel Sekreteri António Guterres’in, savaşan tüm tarafları silahlarını bırakmaya ve bu benzeri görülmemiş küresel salgına karşı savaşa odaklanmaya çağırdığını hatırlatarak, zamanımızın en kötü halk sağlığı krizine karşı bu yeni mücadeleyi kazanmak için sınırlar, sektörler ve nesiller arası dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Akpınar’ın yayımladığı mesaj şu şekildedir;

“İçerisinden geçmiş olduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinde, tüm dünya gördü ki; en büyük savaşımız “sağlığımız”. Ve insanlık bu Pandemi ile ortak bir noktada “Bir” olunabileceğini gördü. Bu durum insanlık için bir dönüm noktası; bir fırsat! Gün; kişisel çıkarların bir kenara bırakılarak ortak mutlakta buluşabilme günü. İnsanlık için, Doğa için, Dünya için tüm insanlığın bir olarak hareket edebileceği büyük bir fırsat. Yarın, sınırların olmadığı Dünya yeniden oluşacak. Ve bunu tüm insanlık birlikte başaracak. 21 Eylül Uluslararası Barış Günü, “Tüm İnsanlık” için Kutlu Olsun.”   

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar
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