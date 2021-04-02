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Akpınar: “Rüzgar kızımız, dizideki rolü ile de çok konuşulacak”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) sponsorluğunda, çekimleri KKTC’de gerçekleşen “ Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası sonrası, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, duygu dolu açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2021 Cuma 14:05
Akpınar: “Rüzgar kızımız, dizideki rolü ile de çok konuşulacak”
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“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ilk bölümünün TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve üst düzey devlet erkânı ile dizi yapımcı ve oyuncu kadrosunun katılım gösterdiği Gala gecesinde davetli olarak bulunan Akpınar, Galanın ardından açıklamalarda bulundu.

Akpınar açıklamasında, GAÜ ve kardeş üniversitesi KAÜ olarak diziye sponsor olmaktan ve dizinin başrol oyuncularından, GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Rüzgar Irmakoğlu’nun başarılı oyunculuğu karşında gurur duyduklarını dile getirdi. Bir Zamanlar Kıbrıs TRT dizisinin Gala Gecesinde duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Akpınar, açıklamasının devamında şunları söyledi;

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Akpınar: “Rüzgar kızımız, dizideki rolü ile de çok konuşulacak”

“Girne Amerikan Kolejimizde başarıları ile dikkat çeken Rüzgar kızımız, dizideki rolü ile de çok konuşulacak. Ayakta alkışladığımız tüm dizi oyuncularımızı, Yapımcıları, TRT’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızı yürekten kutluyorum ve sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

Akpınar: “Bizlerden Kaçırılan Çocukluğumuzun yaşandığı o karanlık yıllara bizleri yeniden uyandırdılar”

Yaşadığımız Acıları, Kaybolan Hayatları, Döktükleri Kanla Bizlerin bu günleri yaşamamızı sağlayan Şehitlerimizi, Gazilerimizin varlığını an ve an içimizde ve kalbimizde hissettik. Varoluş mücadelemize ve her zaman söylediğim “Bizlerden Kaçırılan Çocukluğumuz”un yaşandığı o karanlık yıllara bizleri yeniden uyandırdılar. Emeği geçen, bu değerli esere yaşam veren herkese, en içten duygularımla Ailemiz adına çok teşekkür ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarRüzgar Irmakoğlu
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