Akpınar: "Ramazan bayramının, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram mesajında; geçmekte olduğumuz bu zor sürecin bir an önce son bulmasını dileyerek, Filistin’de yaşanan insanlık dışı olayları kınayarak, "İnsanlık olarak geçmekte olduğumuz bu zor süreçte; Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." temennisinde bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ın mesajında şu ifadeler de yer aldı;

"Geçmekte olduğumuz bu zor günlerin bir an önce son bulmasını diliyorum. Eski Bayram dönemlerimizin; yaşıyor olduğumuz kalbi güzellikler ve tatların yeniden var olan değerlerimizle yaşam bulmasını dileyerek, Ramazan Bayramımızı kutluyor, Bayramımızın Bizlere; Ailemize, Sevdiklerimize, Milletimize, Tüm İslam Alemine ve Bütün İnsanlığa; Sağlık, Barış ve Huzur getirmesini temenni ediyorum.

Akpınar: “Akıl almaz bir yanlışın içerisinde ve insanlık suçu işlemekte olan İsrail’i ise şiddetle kınıyorum”

Filistinli Kardeşlerimizin Bayramını ayrıca kutluyorum. Akıl almaz bir yanlışın içerisinde ve insanlık suçu işlemekte olan İsrail’i ise şiddetle kınıyorum. Saldırılarda hayatlarını kaybeden küçücük yavruların ve kardeşlerimizin ailelerine; başsağlığı diliyorum. Tüm Dostlarımı ve Değerli Ailemi de buruk ve bir o kadar da insanlık dışı vahşete tanık olduğumuz bu süreçte, Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmasını diliyorum. En derin Sevgi ve Saygılarımla"