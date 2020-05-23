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Akpınar; "Ramazan Bayramı'nın yaşandığı tüm coğrafyalarda ve ülkemizdeki insanlığın bayramını en içten, güzel dileklerimle kutluyorum"

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:46
Akpınar; "Ramazan Bayramı'nın yaşandığı tüm coğrafyalarda ve ülkemizdeki insanlığın bayramını en içten, güzel dileklerimle kutluyorum"
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yayınladığı bayram mesajında, insanlığın paydaş yaşamını; Dünya'da sürdürmek ile mükellef olduğunu bir kez daha hatırlatarak, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinde ne kadar sosyal mesafe kuralları neticesinde fiziksel anlamda yakın olma olgusundan uzaklaşmak zorunda olsakta, "kucaklaşma" kavramını teknolojiden yardım alarak gerçekleştirmenin elzem olduğuna vurgu yaptı.

Kurucu Rektör Akpınar, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj aracılığı ile duygularını ifade etti. Serhat Akpınar mesajında şu ifadeleri kullandı:  "Ramazan Bayramı'nın yaşandığı tüm coğrafyalarda ve ülkemizdeki insanlığın bayramını en içten, güzel dileklerimle kutluyorum. Tanıklık ettiğimiz ve yaşam bulduğumuz bu bayram gününde dileğim; başta sağlık, huzur, sevgi ve muhabbetin bol olduğu 'bir bayram sabahı hissinin', yaşamın tüm sabahlarına yayılmış olabilmesidir. Küresel GAÜ Ailemiz'in tüm çalışanlarının, Okullar Grubu'muzun, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, velilerimizin, tüm dostlarımız ile dost kuruluşların, çözüm ortaklarımızın ve de çok değerli basın çalışanlarımızın bayramını bir kez daha tüm içselliğimle kutluyor; Yüce Rab'bimin sevgi ve insanlık yolculuğunda sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum."

Son Güncelleme: 23.05.2020 16:48
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