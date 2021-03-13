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Akpınar, “KÜB olarak, KKTC Yükseköğretim Alanının gelişmesi yönünde, tam uyum içerisindeyiz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleşen KÜB toplantısının ardından, alınan kararlar ile ilgili açıklamada bulundu.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:31
Akpınar, “KÜB olarak, KKTC Yükseköğretim Alanının gelişmesi yönünde, tam uyum içerisindeyiz”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar, Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleşen KÜB toplantısının ardından, alınan kararlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Akpınar açıklamasında, üye üniversiteler ile gerçekleşen toplantıda çok önemli gündem maddelerini değerlendirdiklerini belirterek, KÜB’ün almış olduğu kararlar ile, KKTC Yüksek Öğretim Alanının gelişmesi yönünde tam uyum sağlandığını ifade etti.  Covid-19 sebebiyle yaşanmakta olan süreçle ilgili Hükümet ile çok daha etkin iletişimde olunması noktasında karar aldıklarını bildiren Akpınar, atılacak adımlar ve diğer kararları şu şekilde sıraladı;

*Yükseköğretim Alanımızda yaşanan sorunlar ile ilgili; etkin ve kararlı adımlar atılması yönünde, KÜB olarak Hükümetimiz ile süreklilik içerisinde iletişim halinde olunması.

*Yaşanan kayıplar karşısında Hükümetimizin farkındalığının artırılması için daha etkin bir süreç izlenmesi.

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*Öğrenci velilerinin kaygılarının giderilmesi noktasında, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na davet yapılması ve online toplantı platformunda ülkemize gelecek öğrenci ve velilerimize bilgilendirme yapılması.

*Ulaşımda yaşanabilecek olası sıkıntılar sebebiyle KÜB olarak Charter uçuşlar düzenlenmesi.

*Aşılanma süreciyle ilgili etkin rol üstlenilmesine. Gerekirse temasta olunan Aşı üretim firmaları ile Hükümetimizin onayı olması halinde aşı temininde yardımcı olunması.

*Yüz-yüze eğitim planlanmasında, Milli Eğitim Bakanlığımız ile alınması gerekli tedbir ve açılımlarda birlikte hareket edilmesi.

*Ülkemizde eğitim süreçlerine devam eden ve yeni tercih yapıp gelecek olan öğrencilerimizin, “Öğrenci Dostu Ada” Projesine süratle dahil edilmesi için MEB ile istişare edilmesi.

Akpınar açıklamasının devamında, alınan kararlar doğrultusunda, birlik olarak kararlı adımlar ile ilerleyeceklerini belirterek, atacakları adımların, tüm ülkenin menfaatine olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüKübKıbrıs Üniversiteler Birliği
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