Akpınar KKTC’yi, New York’ta düzenlenecek BM toplantısında temsil edecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rekötrü ve Dünya Diplomatlar Birliği (WDU) Kuzey Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, WDU olarak, New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Millletler Toplantısına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Akpınar açıklamasında şunları söyledi;

“Dünya Diplomatlar Birliği olarak; New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısı için katılım kararını aldık. 2 önemli toplantı gündeminde; Uluslararası temsiliyet sürecinde ilk kez WDU Kuzey Kıbrıs Başkanı olarak Katılım gösteriyorum. Birleşmiş Milletler bünyesinde temsiliyetimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sonrasında Afrika ve Ortadoğu gündemine odaklanıyoruz.” dedi.