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Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”

20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:28
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, KKTC Yükseköğretiminin kanayan yarası YÖDAK sorunu ile ilgili açıklamada bulunundu.

Akpınar’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

“Değerli Ulusal Ailem,

Bir süre önce Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrı yapmış ve bazı sorular sormuştum! Bugün devam ediyorum:

Bir Üniversite! Lisansı, Yüksek Lisansı olmayan sözde bir mezunu Doktora Programına alıyor, Mezun ediyor! Doçent Yapıyor! Akademik Görev veriyor! Bir Başka Üniversite aynı sözde Akademisyene Görev veriyor ve Profesörlüğe Yükseltiyor! Cumhuriyet Meclisimiz yanıltılıyor ve Meclis üzerinden YÖDAK‘a ataması yapılıyor. Görev aldığı sürece, tarafında olmayan Üniversitelere kan kusturuyor! YÖDAK Başkanları seyirci kalıyor! Açık tavır sergileyen ve kurucusu olduğum Üniversitenin tüm gelişim süreçlerine, yeni program açılımları dahil engel koyuyor!! YÖDAK Başkanları seyirci kalmaya devam ediyor!

Akpınar: “YÖDAK Pandemi sürecinde sadece “Karar Almama” Kararı alıyor!”

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından yeni YÖDAK Başkanı göreve atanıyor! İlk icraatı Milli Eğitim Bakanlığımızın izni ve onayı ile hayat bulan Uluslararası bir anlaşmayı yok etmek! Kullanılan, akademik etik değer ve kabullerin dışında yaklaşımlar ve ifadeler!! ÇOK ÖNEMLİ! YÖDAK Pandemi sürecinde “Karar Almama” Kararı alıyor!! Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu ile dönemin Bakanlık Yüksek Öğretim Müdürü bu işbirliğine onay veriyor! NASA nın 3 araştırma üniversitesinden biri! ABD’de ilk 10 Üniversitesi arasında! 3 Nobel ödülü bünyesinden çıkartmış bir üniversite ile sosyal içerikli bir işbirliği yapıyorsunuz! Güney Komşumuz her türlü girişimle bu anlaşmanın iptali için uğraşıyor ve eş zamanlı olarak Sn. YÖDAK Başkanımız da yemin etmiş gibi bu işbirliğini bitirmeye çalışıyor! Bağlı olduğum Üniversiteye soruşturma başlatma tehditi! Rektörlüğü adice sorgulama dahil tüm süreçleri başlatıyor! Avukatlarımız ve/veya Şahsımla yüzleştiği her alanda Tipik Ucuz  bir Siyasetçinin ağzıyla! “Hocam olur mu! Biz çözeceğiz! Uluslararasılaşma!! Üniversitelerimiz Bizim için çok önemli. Sizi tebrik ediyorum KKTC’yi tanıtıyorsunuz!” vs.

Sn .YÖDAK Başkanımız (veya Üst Aklı ona her kim veya kimler vermişse), Milli Eğitim Bakanlığımızın önceki izinlerini hiçe sayarak yapılan işbirliğini bitirmeye çabalamaya halen devam etmektedir! Bu ülkede kimsenin daha önce başaramadığı yasal onayı olan bir işbirliğini bitirmeye çalışarak KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!

Bölüm Açma izni olmayan bir Üniversite, bir bölüm açıyor! Öğrenci alıyor Doktora derecesinden mezun ediyor ise! Hatta Doçent dahi yapılanlar olduğu söyleniyor! Personel Dairesinden Bakanlık ve YÖDAK onayı talep edildiğinde onayı olmadan bölüm açan ve mezun verip öğrencilerini mağdur durumda bırakan bu Üniversite için ne yaptınız? YÖDAK Başkanı   Sn. Avcı! Ne yaptınız? Lisans derecesi, Yüksek Lisans Derecesi olmayan bir sözde mezunu Doktora Programına alıp mezun eden Üniversiteye ne yaptınız Sn. YÖDAK Başkanım? Bu soruma Milli Eğitim Bakanımız da cevap vermek zorundadır! İzleyici olmaya devam mı edeceksiniz?

Sizlere defalarca Uluslararasılaşmanın, Yüksek Öğretim Alanımız ile ilgili önemini anlattım, KKTC için önemini anlattım; KKTC için önemini anlatıyorum. Görevim ve Siyasi konumlandığım pozisyon gereği saygımı bozmadan hitap dilimi kullanmaya çalışıyorum. Yoksa Muhalefetimizin kullandığı dili kullanmaktan hiç çekinmem! Tüm dönemlerde golifa gibi dağıtılan yeni bölüm izinleri, 1-2 üniversite için var edilirken, açılan ve izin verilen bu kadar yüksek öğretim kurumuna neden izinler bu kadar zorlaştırılıyor?

Yeniden Esas konuma dönüyorum; Gerekli yasal zemine sahip olan işbirliğimizi ortadan kaldırma düşüncesini sorgulamaya ve kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Sn.YÖDAK Başkanının amacı enerjimizi, ülkemizin yarınlarını çalmak. İnanışları, Geleceği sanki ancak onlar inşa edebilirlermiş gibi! Devletin yerine geçerek Devlet Olma Rüyası!

Bu sürece artık Sn. Cumhurbaşkanımız dur demelidir.”

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