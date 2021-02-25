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Akpınar; “KKTC’de üniversitelerin ayakta durabilmesi için hükümetin gereken önlemleri en yakın zamanda alması gerekiyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar katıldığı programda, pandemi süreci ve KKTC'de ki üniversitelerin yaşadığı sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2021 Perşembe 13:45
Akpınar; “KKTC’de üniversitelerin ayakta durabilmesi için hükümetin gereken önlemleri en yakın zamanda alması gerekiyor”
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AKPINAR: “KARANTİNA BEDELİ AŞIDAN DAHA PAHALI”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar katıldığı programda, pandemi süreci ve KKTC'de ki üniversitelerin yaşadığı sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Akpınar, adaya gelmek isteyen öğrencilerin sorunları hakkında yaptığı açıklamalarda; “ Çok zorlu bir süreçteyiz, bu süreci ve içinde bulunduğumuz gerçekliği tüm yönleri ile görebiliyor olmak pek mümkün değil. Hükümetimiz tarafından da çok çelişkili kararlar alındığını görebiliyoruz” dedi.

“2021-2022 Akademik Yılının Şimdiden Planlanması Gerekiyor”

Akpınar; “İçinde bulunduğumuz durumun bir süre daha devam edeceğini kabul etmemiz lazım. Buna yönelik alınması gereken tedbirler sürecini bir sonra ki akademik yıl içinde şimdiden planlayıp ileriye taşımamız gerekiyor.

GAÜ dahil tüm üniversitelerin yüz yüze eğitimin önemini ve eğitim süreçlerimizi çok süratli bir şekilde planlamamız gerekiyor. Ancak sadece KKTC'de değil; diğer ülkelerde de pandemiden dolayı yaşanan sorunlar, öğrencilerin adaya gelmesi konusunda ciddi sıkıntılar oluşturuyor.

Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu kararlar çerçevesinde Mart sonu Nisan başı itibariyle özellikle uygulamalı sağlık bilimleri, tıp fakültesi öğrencilerimizin adaya gelmelerini sağlayacak şekilde tedbirler alınmış durumdadır. Sömestr belki uzayacaktır, yaz dönemine sarkacaktır. Daha fazla öğrencimizin adaya gelip yüz yüze eğitimden yararlanması, stajlarını tamamlayabiliyor olması noktasında üniversitelerimizden destek almasına bizimde ihtiyacımız vardır” dedi.

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Adaya yapılan sefer sıkıntıları hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar; “Uçak yolu ile ulaşım sadece İstanbul'dan olduğu sürece; biz İzmir'den, Adana'dan veya diğer bölgelerden öğrencilerimiz adaya gelemediği sürece, kısıtlı açılmanın ötesine geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bir sonra ki akademik yıl, daha fazla mevcut olumsuz etkileşimin içerisinde kalmamak için hükümetimiz tarafından daha ileri tedbirler alınması gerekir” dedi.

“Karantina Bedeli Aşıdan Daha Pahalı”

Akpınar; “Şuan ki karantina süreçlerinin hükümetimiz tarafından karşılanıyor olması çok güzel. Ancak bunu yapmak yerine gelecek olan öğrencilerimize aşılarını biz yapsak, 10 günlük karantina süreci bedelinden daha uygun olacaktır. Bu yönde gereken kararlar alınırsa öğrencimizi adaya getirme konusunda kolaylık yaşayabiliriz” dedi.

“Anavatan Türkiye'den Destek Alınması Gerekiyor”

Akpınar; “Geçtiğimiz yıllara oranla öğrenci sayılarımızda azalmalar olduğunu gözlemledik. 15 bin ila 17 bin arasında Türkiye'den kontenjanla yerleşen öğrenci sayısı son sene 8 binlere düştü. Milli Eğitim Bakanlığımızın YÖK ve YÖDAK ile kontenjanlar konusunda ve pandemi konusunda mutlaka gereken önlemleri en hızlı şekilde alması gerekiyor.

T.C Dışişleri Bakanlığı ve T.C Cumhurbaşkanlığı ile görüşülüp farklı destekler alınması konusunda iletişime geçilmesi gerekiyor. Yani bizim dış temsiliyetimizin olmadığı, kendimizi savunamadığımız süreçte, farklı açılımlar ortaya koymamız gerekiyor. Yükseköğretim alanının sürdürülebilir olmasını arzu ediyorsak, YÖK'ünde yapmış olduğu mali denetimlerde, adanın kuzeyinde 2 Milyar Dolar'ın üzerinde yükseköğretim alan yatırımı olduğunu kabul ediyorsak eğer; gereken tedbirler alınmazsa yakın bir zamanda üniversitelerimizin öğrenci ve gelir kaybı dolayısıyla yavaş yavaş kaybolacaklarını göreceğiz” dedi.

Akpınar; “Ada olarak internet altyapımız maalesef kötü durumda. Fakat hükümet desteği olmadan üniversitelerimiz içerik hazırlama ve bunları öğrenciye sunma konusunda başarılar ortaya koydu. Dijitalleşmede atılan adımlara baktığımız zaman, hibrit olarak nitelendirdiğimiz eğitim sürecini doğru biçimde ortaya koyduklarını gördük. Araştırma ve yayınlar konusunda da güzel çalışmaların olduğunu gördük. Akademik kadro ve oluşumları konusunda her üniversite kendi içerisinde doğru oluşumlar yaptı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüSerhat Akpınar
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