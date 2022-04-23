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Akpınar kendi partisine çağrıda bulundu

"Geçmekte olduğumuz bu tarihi süreçte sorumluluklarımız çok büyük ..."

23 Nisan 2022 Cumartesi 17:16
Akpınar kendi partisine çağrıda bulundu

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Halkımızın bir Vekili ve ilk kez siyasete seçilerek girmiş bir Milletvekili olarak ilk 2 ay Öğrenen olarak geçti . Halkımızın ,evlatlarımızın geleceği “kimsenin kendi bireysel hedefleri için” 2 dudağı arasında değildir .

Allah aşkına kendinize gelin! Halk Feryat ediyor ! Siyasi tecrübeye sahip değildim Halkımızın geleceği için “inanarak” istenilene evet dedim . Artık evet yok ! Çok şey Halkımızla paylaşabilirim ancak Ulusal ve Uluslararası Saygınlığımızı korumak Bizlerin görevi . Bir söz var ”kalk arab otur arab” Benim öyle bir kişi olmayacağımı hele hele bir piyon gibi istedikleri yöne ., yapılan ve yapılacak hataların ve veya oluşturmak istedikleri sözde gücün bir parçası olmayacağımın bilinmesi gerek ! Ya Siyasi Saygınlık ve Olgunlukla ve birlikte hareket edilerek ! İçerisinde bulunduğumuz bu ekonomik yıkım sürecinden ve gerçeklikten ortak akılla çıkacağız , Bu sağlıksız yapıdan Ülkemizi kurtaracağız , İçerisinde görmediğiniz gelişim ve ekonomik fırsatların hayat bulmasını sağlayacağız , Halkımızın yaşam kalitesini geliştireceğiz , fakirleşen toplum düzeyinden gelişmekte olan toplumlar düzeyine çıkartacağız ! ya da başka çareniz yok ! istifa ederek değil ! zaten artık seçilen olmayarak gideceksiniz . Kendi Partim Demokrat Parti ye de çağrı yapıyorum , Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu na ve Milletvekilimiz Hasan Tosunoğlu ‘ na da çağrı yapıyorum ! Hata ve yanlış yapmayalım ! geçmekte olduğumuz bu tarihi süreçte sorumluluklarımız çok büyük . Tiyatro Sahnesinde oyun oynamıyoruz . Bu oyun hem çok kötü ! sanatçılar sanatçı değil ! Biz de figüran değiliz . Ulusal Geleceğimiz için ! Değerlerimizle . Halkımıza en derin Sevgi ve Saygılarımı iletiyorum.

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