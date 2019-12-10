Akpınar: "İnsan, insanlığa karşı mıdır?"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektör Serhat Akpınar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurucu Rektör yazılı mesajında, "neredeyse insanlık tarihi kadar eski" olarak nitelediği hak ve ihlal paradokslarının, modern dünyada da çözülememiş gerçeğinin, geleceğe dair umutları ortadan kaldıramayacağının altını çizdi.

Her yıl, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği 10 Aralık tarihinin yıldönümlerinde kutlanan 'İnsan Hakları Günü' bu yıl da; Irk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi- sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle yapılan ayrımcı davranışların gölgesinde kutlanıyor.

Ayrım gözetmeksizin; herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden evrensel beyannamedeki hedeflere 70 yıllık çabaya rağmen ulaşılamadığını dile getiren GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar mesajında; "İnsanlık, haklarına sahip çıkmak için hala çaba sarf ediyor. Hem kendisine rağmen, hem de haklarımızı, bize teslim edebilecek başka bir tür olmamasına rağmen. İnsan, insanlığa nasıl karşı olabilir? Üstelik; Sadece türümüze ilişkin çabalarla sınırlı olmaması gereken bu kollektif eylem, evrensel reflekse sahip olmadan da başarıya ulaşmaz. En nihayetinde; Canlı, cansız varoluş haklarına tereddütsüz hitap etmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kişisel sosyal medya hesapları yanında, GAÜ Medya aracılığıyla da bölgesel ayrımların dışında "ortak eylemin" gerekliliği konusunda zorunluluklara dikkat çeken Akpınar, "Hakların, bölgesel farklılıklar ile dizaynı olamaz. Bunun, anlamı olmayacağı gibi, ilerleme emarelerini de boşuna ararız. En başından itibaren varolan hakların, erozyonunu da hızlandırırız. Bu yüzden insan hakları konusu; Temelden bir sahip çıkışla ele alınmadığı sürece, başarısız olmaya da mahkumdur." uyarısında bulundu.