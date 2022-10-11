Akpınar İklim Değişikliği İle İlgili Onay Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı

-“Sözleşmenin ve iç hukuk sistemimize dahil edilmesi KKTC’yi dünya ile ortak gelecek vizyon ve hedefinde bütünleştirmiş olacak”

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Küresel İklim Değişikliği konusunda Meclis Başkanlığı’na sunduğu 2 yasa tasarısından ilki olan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul'da onaylandığını belirterek , iklim değişikliğinin önemine dikkat çekti.

Akpınar yaptığı açıklamada, dün Meclis Genel Kurulu’ndan geçen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iklim değişikliğinin yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Akpınar, “Sözleşmenin meclis genel kurulunda onaylanmış olması ve iç hukuk sistemimize dahil edilmesi KKTC’yi dünya ile ortak gelecek vizyon ve hedefinde bütünleştirmiş olacak” dedi.

Onay Yasası hakkında bilgi veren Akpınar şöyle devam etti:

“Bu sözleşme ülkelerin kalkınma önceliklerini ve özel koşullarını göz önünde tutarak ülkelerin faaliyetlerini ve ülkeler arası işbirliklerinde ‘ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler’ ilkesine dayanmaktadır”

İklim değişikliği konusunda farkındalığın önemine de değinen Akpınar şunları kaydetti:

“Bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde artık İklim değişikliği önem başlığından çok iklim değişikliği sebebiyle yok olma derecesinde kalacak ülkelerden ve neredeyse her gün Dünyamızın bir başka köşesinde İklim değişikliği sebebiyle yaşanılan kapılardan olanlardan bahsedilmektedir. Durum çok ciddidir. Önümüzdeki yıllar bu yıldan başlamak üzere Kıbrıs Adası dahil birçok ülke İklim değişiklikleri sebebiyle birçok felaketeler yaşayacaktır.”