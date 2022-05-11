Akpınar hükümetin bütün olarak hareket edebilmesi gerektiğini belirtti

Akpınar, “Hükümetin yeni oluşumunda protokolün doğru bir şekilde hareket ederek tek bir vizyon, hedef ve misyon odaklı olması gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet Meclisi çatısı altında birleştiren ve bütünleştiren ortak hedefte hareket edilmesi gerektiğini belirten Akpınar, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu süreci doğru yönetebilmenin kolay olmadığını kaydeden Akpınar, geçmiş hükümetlerin yarattıkları yapının getirdiği durumları çözebilme gücü varken geri çekilmenin doğru bir yaklaşım olmayacağını belirtti.

Akpınar, “Bu nedenle denetimsel süreçlerde de birlikte olmamız gerekir. Belki bizim değil, muhalefetin hükümette olduğu bir yapı oluşabilir. Belki bizde denetim kısmında görev almış olacağız ve bu tür olasılıklara açık bir süreçteyiz. Asaleten burada olsak bile; üstlenmiş olduğumuz bu görevden geri çekilme şansımız yoktur.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşecek olan kurultaya adaylığı ile ilgili de konuşan Akpınar, “Böyle bir sürece dahil olma durumum yok. İlerleyen dönemlerde daha güçlü bir parti olmak için ve partimizin tabanının daha doğru bir şekilde planlanması için elimizden gelen katkıyı ortaya koymaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.