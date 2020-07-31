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Akpınar: "Her bayram, evrensel kucaklaşma için de vesiledir"

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar bayram mesajı yayımladı.

31 Temmuz 2020 Cuma 12:47
Akpınar: "Her bayram, evrensel kucaklaşma için de vesiledir"
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Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Kurban Bayramı dolayısıyla, kendisi ve ailesi adına yayımladığı yazılı bayram mesajında; İnsan yaşamının iç ve çevresel sorunları yüzleşerek ideal yaşamın kapılarını zorlayabileceğini vurgulayarak; "İnsanlık olarak geçmekte olduğumuz bu zor süreçte; Kurban bayramınızı ailece tebrik ediyor, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." temennisinde bulundu.

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GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ın mesajında şu ifadeler de yer aldı; "İnsanlığın; Tüm diğer varlıklar, diğer tüm dinler ve onların değerleri ile sürdürmek zorunda olduğu yaşamı; Evrensel evimiz Dünya'da idealize değerler zenginleştirip, paylaşmak ile mükellefiz. Dini bayramlar da buna vesiledir. Her bayramın da 'Evrensel kucaklaşma' anlamında, gereksinimlerimizin en iyi ifade yolu ve vesilesi olduğunu düşünüyorum. Halkımızın, Anavatan Türkiye'mizdeki kardeşlerimizin, Türk ülkelerindeki soydaşlarımızın ve elbette tüm islam aleminin bayramlarını en içten ve güzel dileklerimle kutluyorum. Tanıklık ettiğimiz ve yaşam bulduğumuz bu bayram gününde dileğim; Sağlık, huzur, sevgi ve muhabbetin bol olduğu 'bir bayram sabahı hissinin', yaşamın tüm sabahlarına yayılmış olabilmesidir. Küresel GAÜ Ailemiz'in tüm çalışanlarının, Okullar Grubu'muzun, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, velilerimizin, tüm dostlarımız ile dost kuruluşların, çözüm ortaklarımızın bayramını bir kez daha tüm içselliğimle kutluyor; Yüce Rab'bimin sevgi ve insanlık yolculuğunda sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarKurban Bayramı
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