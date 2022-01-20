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Akpınar: “Halkımızın artık doğru bir yaşamsal sürece ihtiyacı var”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili adayı Serhat Akpınar, “Halkın artık doğru bir yaşamsal sürece ihtiyacı olduğunu” söyledi.

20 Ocak 2022 Perşembe 19:15
Akpınar: “Halkımızın artık doğru bir yaşamsal sürece ihtiyacı var”

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs TV’de Bugün programının konuğu olan Akpınar, akademik geçmişinden bahsederek, “İlk ve orta öğrenimimi Kıbrıs'ta tamamladım. İngiltere'de İşletme Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini bitirdim. Uluslararası Pazarlama alanında uzmanlaştım. City University London'dan mezun olarak eğitimime daha sonra Harvard Üniversitesi ve Galileo Koleji’nin birlikte yürüttüğü Yükseköğrenim Kurumları Yönetimi Programı ile devam ettim” dedi.
Adaylık sürecinde seçmenlerle iletişim konusuna değinen Akpınar, “Ben halkla rahat ve doğru bir şekilde iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Zaten yıllardır tamamen insan odaklı bir iletişimim vardı, gerek akademisyen gerek öğrenciler, gerek diğer kültürlerle sürekli bir iletişimim söz konusuydu. Dolayısı ile hiç yabancılık çekmedim. İletişim kurarken beden dili ve samimiyet oldukça önemlidir. Karşınızdaki insan da bunu anlıyor zaten” şeklinde konuştu. 
Kurucusu olduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nden bahseden Akpınar, “Kampüsümüzde 20’den fazla bir kültürel farklılık ağırlıyoruz. Örneğin bir Hindistan, Orta Asya veya Avrupa vatandaşının beklentilerinin neler olduğunu bilebiliyoruz. Bu açıdan farklı kültürlerle uyum konusunda da kendimize güveniyoruz” dedi.
Siyasete neden girdiğinden bahseden Akpınar, “Yeni bir mücadele sürecinin başlamasına gereklilik var.  Burada da artık çizgiyi aşmış olduğumuzu gördüm. Bizler bir şey yapmazsak bugünden sonra kendi insanımızın, halkımızın ilerisi olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. İşte bu yüzden siyasete girme kararı aldım” dedi.
“BUNLARI YERİNE GETİREBİLECEK SİYASİ BİR BÜTÜNSEL HAREKETİN OLMADIĞINI DA GÖRÜYORUM”
Akpınar “Şu anda her ne kadar vaatler, söylemler ve oy toplamak için bir takım girişimler olsa da bunları yerine getirebilecek siyasi bir bütünsel hareketin olmadığını da görüyorum. Ancak bir takım kırılmaları, bir takım açılımları yapabilecek benim gibi yeni siyasetçilerin bu sürece dahil olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. 
“Açılıma hazır olan gençlerin olduğunu” söyleyen Akpınar “Açılıma hazır genç neslimiz var, yetişmekte olan, bizden sonra o geleceği kucaklayacak olan çocuklarımız var” dedi. 
“KADIN ADAYLARIN NİTELİKLERİ SORGULANIYOR, ERKEK ADAYLARINKİ SORGULANMIYOR”

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“Mecliste kadın adayların nitelikleri özenle sorgulanırken, bazı erkek adayların niteliklerinin sorgulanmadığını” ifade ederek Akpınar, “Siyasi irade öyle bir yapı oluşturmuş ki şu an bu durumla karşı karşıyayız. Bu durumu değiştirebilme noktasında bizlerin devreye girmesi, içsel bir değişimin olması, o içsel değişime de imkân vermemiz gerekiyor” dedi. BM’in bu konuda yapmış olduğu çalışmadan bahseden Akpınar “Kadınlara teşvik veriyor, çünkü bu sürecin kadınlar ile değiştirebileceğimizden emin olmuş bir kanı var. Kadınlarımızın çözmekte zorlandığı konu başlıklarında da artık çocuklarımız devreye girmiştir. Bunu BM bu kadar yıl doğru uzlaşı ve dünya üzerindeki barışı, ilkeler sözleşmesine bağlı tüm süreçlerle ilgili ilişkilendirmeyi ortaya koyabilmek için bu çağrıları sürekli yapmaktadır” görüşünü paylaştı. 
“KURULACAK YENİ HÜKÜMETİ ÇOK CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR”
Akpınar, işsizlik konusuna değinerek şunları söyledi:
“Yeni dönemde olası kurulacak olan hükümetimizi bekleyen çok ciddi sorunlar var. Bu sorunlar geçmişten gelen istikrarsız süreç ile inanılmaz birikimler sağlamış. Bunların aşılmasında gerek parti manifestosunda gerekse koalisyonda bulunacak diğer ortağın da manifestosuna bağlı olmak suretiyle ortaya konulacak bir süreçle ilişkilendirilmesi lazım. Bu sürecin kurgusunda ekonomi bizim dinamiklerinin en doğru temellerin üzerine oturtulması başta geliyor. Ama kamuda reformdan tutun, tüm hizmet alanlarında reformsal hareketlerin çok süratli bir şekilde hayat bulması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Seçimden sonra olası bir hükümet oluşması halinde, partimizin de o koalisyonda olması halinde derhal kampa girmesi gerekiyor. O kampa girme noktasında işsizlik diye nitelendirdiğimiz ve bunu geriye çekecek her türlü planlamalarında içinde olacağı, bir ay içerisinde tüm yaşamsal reform gerektiren ekonomideki tüm açılımları doğru yöne çekecek, bizim başta Türkiye Cumhuriyeti ile geçmişten gelen protokoller düzeyindeki yapılmayan açılımlara kadar tüm dengelerin, tüm süreçlerin doğru bir şekilde tamamlanmasına kadar, eğitimden yükseköğretime,  turizmden kamudaki tüm reform hareketlerine, ulaşımdan dış ticarete kadar her şeyin tamamen hayat bulabileceği bir dengenin oluşturulması gerekiyor.”
“GÜVENSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR”
“Umutsuzluk yaşayarak ülkeyi terk etmek isteyen gençlere” seslenen Akpınar, “Psikolojik geçmişten artık kurtulmamız gerekiyor. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkede yaşadıklarının, KKTC’nin de böyle bir ülke olduğuna inanmaları gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmeleri için başta bizler ile iş birliği yaparak tüm bu açılımlarda birlikte hareket etmemiz gerekiyor” dedi. 
“GENÇLERİMİZ İLE BİRLİKTE BÜTÜN SEÇMENLERİMİZİN MUHAKKAK SANDIĞA GİDİP OY KULLANMASI GEREKİYOR”
Seçmenleri sandığa gidip oy kullanmaları çağrısında bulunan Akpınar, “İçinde bulunduğumuz süreci yaşıyor olduğumuz tüm zorlukları özellikle geçmişten bu güne taşıdığımız o endişelerle kaygılarla dolu süreci ve bundan sonra da kendimize gelecek göremediğimiz o sürece son vermek için sandığa gidip oy kullanmak artık zaruri durumdadır. Bunu yapmadığımız, bundan kaçındığımız taktirde o geleceğimizin olmayacağını da kesinleştirmiş oluyorlar” ifadelerinde bulundu.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 21:41
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