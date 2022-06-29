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Akpınar: Gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerekiyor

29 Haziran 2022 Çarşamba 18:04
Akpınar: Gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerekiyor

DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, Çocukların gelişiminde bırakılan boşluklardan bahsederek, gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “KKTC ve Gençliğimiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Yangın nedeniyle üzüntüsünü ifade eden Akpınar, ilk andan son ana kadar mücadele eden herkese teşekkür etti. Akpınar, “Çok büyük bir felaket atlattık” dedi.

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Çocukların gelişiminde bırakılan boşluklardan bahseden Akpınar, gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlatan Akpınar, 1983’te KKTC ilan edildiğinde İngiltere’de olduğunu belirtti.

2004 Annan Planı öncesi ve sonrası yaşanan "travmaya" değinen Serhat Akpınar, belirsizliğin gençlerin üzerindeki olumsuz etkisini dile getirdi.

Eğitim müfredatının gençlerin gelecek kaygısını kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Akpınar, ilk ve orta öğretimde okullara ziyaretlerde bulunarak, doğru yaklaşımlar ve söylemleri iletmenin önemini vurguladı. Akpınar, KKTC’nin vizyonunu ve hedefini ortaya koymak gerektiğini söyledi.

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