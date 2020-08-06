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Akpınar, “GAÜ olarak gerekli altyapıya sahibiz ve her türlü duruma karşı hazırız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün Vizyonu ve Yurt Dışı Kampüsleri hakkında açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:51
Akpınar, “GAÜ olarak gerekli altyapıya sahibiz ve her türlü duruma karşı hazırız”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün Vizyonu ve Yurt Dışı Kampüsleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akpınar, YKS sonrası tercihte bulunacak öğrencilere adaylarına başarılar dileyerek şunları söyledi;

“Bu başarıya hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu dönem, ebeveynlerin çocuklarının yanında olması gereken bir dönem. Tercihlerin ilk günü; hayallerin gerçek olabileceği bir yolculuğa adım atıyorlar. Öğrencilerimizle buluşmak için kampüsümüzde oldukça yoğun bir hazırlık içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Önümüzdeki dönem örgün eğitim sistemi ile birlikte kampüsümüzde olacağımızı da belirtmek istiyorum.”

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Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurulduğu andan itibaren, globalleşmek için oldukça çaba sarf ediyoruz. Farklı kültürden öğrencilerle 7 farklı ülkede bir araya gelme şansına sahip olan öğrencilerimiz, özellikle Arizona Üniversitesi ile yapılan anlaşmayla birlikte çok güzel şanslar elde ettiler. Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, Girne Amerikan Üniversite’sinin Kıbrıs’taki Global Kampüsü haline geldi. Amerika’ya gidemeyecek olan öğrencilerimiz, GAÜ’ye gelerek bu eğitimi alabilecekler. Üniversitemiz eğitimini alan öğrenciler bir veya ikinci sınıfta yatay geçiş ile birlikte, yine Arizona Üniversitesi’ne dahil olarak, eğitimlerini bu şekilde sürdürebilecekler. Burada yaratılan en önemli fırsatlardan birisi, normalde 33.000 dolar olan ücretin, GAÜ bünyesinde 7.000 dolar olmasıdır.“

Akpınar, böylesi bir küresel yükseköğretim kurumunda eğitim almanın öğrenciler için oldukça büyük bir şans olduğunu ifade etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile ilgili olarak, TC öğrencileri için, Tıp Fakültesi Programına yönelik çalışmaların sona yaklaştığını belirten Akpınar, şuan var olan Tıp Fakültesi programlarının yabancı öğrencilere yönelik olduğunu, Laboratuvar ve bunun gibi birçok alanın aktif faaliyet gösteren yerler olduğunu bildirdi.

Akpınar, Öğrenci Dostu Ada projesi ile birlikte, ada içerisinde öğrenci yaşamının ucuzlamasının büyük bir avantaj olduğu, bunun yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi’nin Küresel Yükseköğretim programı ve bunun için yaptığı çalışmalarla çok daha vizyon sahibi bir konumda olduğunu söyledi. Örgün eğitim olarak başlanacak bu dönemde olası bir durumda online olmasına karşın, Girne Amerikan Üniversitesi’nin gerekli alt yapıya sahip olduğunu belirten Akpınar, üniversitenin her türlü duruma karşı hazır olduğunu söyledi.

Serhat Akpınar; “ Turizm öğrencilerimiz için de olanaklarımız oldukça fazladır. Uygulamalı otellerimizde öğrencilerimiz stajlarını yapabilirler. Özellikle bu yıl içerisinde oldukça yeni güzel bir yapılanmaya girdik. Süreci daha iyi bir şekilde yönetebileceğimize inanıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
GaüSerhat Akpınar
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