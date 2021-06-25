Akpınar: “GAÜ Golden Wings ödülleri ile, bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Önceki gün Raffles Otel İstanbul’da gerçekleşen görkemli geceye, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Türk Amerikan İşadamları Derneği Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, GAÜ Yönetim Kurulu Üyesi Tomur Akpınar, GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker, Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, ve dijital içerik üreticileri, dizi oyuncuları ve basın mensupları katıldı.

İbrahim Selim’in sunuculuğunu üstlendiği törende, 2020 yılının en iyi sosyal medya fenomenleri ve dijital içerik üreticileri ödüllerini aldı.

Akpınar: “GAÜ, eğitimle birlikte sanat ve teknolojik gelişmeleri de eş zamanlı olarak güncelliyor”

Tören gecesi, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın konuşmasıyla başladı. Akpınar yaptığı konuşmasında, “1985 yılında kurulan ve kurucu rektör olduğum Kıbrıs’ın ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi eğitimle birlikte sanat ve teknolojik gelişmeleri eş zamanlı güncelleyerek 50. Yılına doğru emin adımlarla birçok ilkleri gerçekleştirirken, bugün yine bir ilke daha GAÜ olarak ve sizlerle birlikte imzamızı atıyor olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin himayesinde en iyi sanat ve sanatçılarımızın seçilmesi sürecini dijital içerik ve üretimde en iyileri bulmayı odaklanmış elemeler ve halkımızın oylaması sonucunda da heyecanla beklenen ana geldik.” dedi.

Akpınar konuşmasında, törenin dijital içerik üreticilerini temelde motive ve onure etmeyi amaçladığını belirtirken, 250’nin üzerinde influencer ve dijital içerik üreticisine ait çalışma ve eserlerin halk oylamasına sunulduğunu da söyledi.

Dijitalleşen dünyada ilginin giderek arttığını ifade eden Akpınar, sosyal medya ve dijital içerik platformlarında dijital çağın gelişimine katkı sağlayan ve yarattıkları farklılıklar ile ön plana çıkan birbirinden ünlü 250 üzerinde sanat temsilcisi, influencer, dijital içerik üreticisi ve çalışmaların yanında; oyun, Twitch, Youtube, dizi, Instagram, Tiktok ve Podcast üzerinden oluşturulan 7 ana ve 35 alt kategoride gerçekleşen yarışma sürecinin 1.5 milyonun üzerinde oyun sayılması ile tamamlandığını belirtti.

Akpınar: “GAÜ Olarak, Bu güzide topluluğa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz”

Akpınar konuşmasında, “Bu güzide topluluğa ev sahipliği yapmaktan onur duyan GAÜ, bugün ABD’nin en önde gelen ve dünya sıralamasında ilk 100, ABD’de ise ilk 10 içerisinde yer alan, bünyesinde 3 Nobel Ödülü çıkarmış, NASA’nın 3 araştırma üniversitesinden biri olan Arizona Üniversitesi ile global kampüs oluşumu dahil birçok akademik birliktelikte kader birliği yapmaktadır. Uluslararasılaşma programımızda Moldova’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan kampüslerimizle bir dünya üniversitesi olmanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz. GAÜ olarak amacımız pandemi sürecinde yapmış olduğumuz; gerek sanat, gerek dijital dönüşüm çalışmaları ile GAÜ’yü ekstra çekim merkezi haline getirmektir. Bunun katma değeri, ülkelerimize sağlamış olduğumuz devinim ve güç olacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından devam eden törende, Rektörlük Özel Ödülü’nü “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi aldı. TMC Film’in Yapımcısı Erol Avcı ve Pelin Karahan’a ödülünü GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar takdim etti.

Gecede Hande Erçel “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, Kerem Bürsin ise “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Yılın En İyi Online Platform dizisi seçilen “Aşk 101” ödülünü oyuncu Mert Yazıcıoğlu aldı. “Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı” ödülünü “Konuşanlar” ile Hasan Can Kaya alırken, Gökhan Türkmen “Deli” albümü ile “En İyi Şarkı Kategorisi”nin sahibi oldu. Fatih Portakal ise gecede “En İyi Youtube Haber İçerik Üreticisi” dalında ödüle layık görüldü. Diğer ödüller ise şu şekilde oldu;

“En İyi Instagram Life & Style Influencer” Gamze Erçel

“En İyi Instagram Moda Influencerı” Cansu Akın

“En Yaratıcı İçerikli Instagrammer Influencerı” Ahmet Aksöz, Karya Candar

“En İyi Youtube Influencer” Ruhi Çenet

“En İyi Eğitim Kanalı” Tonguç Akademi

“En İyi Youtube Gezi Kanalı” Emre Durmuş

“En İyi Youtube Otomobil Kanalı” Doğan Kabak

“En İyi Youtube Sinema Kanalı” Murat Soner

“Rektörlük Özel Ödülü” HakanMengüç- Sufi

“En İyi Instagram Influencer” Duygu Özaslan

“En İyi Instagram Sağlıklı Yaşam ve Spor Influencer” The Squat Girl

“En İyi Instagram Gezi Influencer” Emre Durmuş

“En İyi Yerli Oyun Firması” Hi Games

“En İyi Instagram Güzellik Bakım Influencer” Şeyda Erdoğan

“En İyi Tiktok Influencer” Cemre Solmaz

“En İyi Podcast Yayın” İbrahim Selim

“Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni”; 2020 yılının en iyi sosyal medya fenomenleri ve dijital içerik üreticilerini, Türkiye başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden 1 milyonun üzerinde katılımcının oylamasıyla gerçekleştirildi.