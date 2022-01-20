Akpınar “Ekonomik refah seviyesine ulaşabilen bir ülke olmamız gerek”

Akpınar “Hiçbir zaman güçlü olanın tarafında olmayı tercih etmeyen biri olarak mücadele etmek noktasında, hali hazırda bu dönemde özellikle güçlenmekte olan Demokrat Parti’nin yanında olmayı istedim” dedi ve şöyle devam etti:

“Halkımıza daha doğru bir hizmet verebileceğine inandığım bir siyasi hareketlilik içerisinde milletvekili adayı olma kararını verdim. Çıkmış olduğum yolda özellikle Başkanımız Fikri Ataoğlu’nun gerek manifesto gerekse de ülkemizin geleceği ile ilgili ortaya koymuş olduğu düşünce ve çalışma programlarında örtüşen birçok düşüncemizin olduğunu gördüm. Aynı hedef ve benzeri vizyon hareketinde çok daha seri ve sonuca gidebilecek birtakım adımlar atabileceğimizi gördüm ve inanarak bu sürece dahil oldum. Ülkemizi geçmişten gelen ve böylesi kronik sorunlarla altından kalkınamayacak bir süreci daha doğru bir şekilde yönetebileceğimize inanıyorum. Bu sebeple Demokrat Parti bünyesindeyim”

“SAĞLIKLA İLGİLİ HİZMET DAHA DOĞRU BİR DENGE İÇİNDE SAĞLANMALIDIR”

Pandemi nedeniyle ekonomide ciddi olarak bu denli kırılmalar yaşandığını dile getiren Akpınar şöyle devam etti:



“Esasen bugüne kadar ekonomik olarak bazı adımların atılmamış olması ülkemizi çok daha vahim bir sürece sürüklemiştir. En önemli sıkıntı şu anda altyapı. Altyapıdaki yetersizliği ortadan kaldıracak adımlar atılmalı. İnsanımıza sağlıkla ilgili hizmetler daha doğru bir denge içinde sağlanmalıdır.Ada ekonomilerinde ülkeye giren 1 doların çarpım efekti yani çarpım gücü 5 dolara eşittir. 5 dolara eşit olması sebebi ile de bizim dış kaynağın ülkemize girmeye ihtiyacı vardır. Yüksek Öğretim alanında olduğu gibi, bugüne kadar turizmde olduğu gibi ortaya konulan tüm plan gelişme açılımlarında. Özellikle dış yatırım gücü ile kendi ada insanımızın yatırım teşvik süreçlerinin çok daha doğru bir şekilde planlanması, sadece belirli alanlarda değil dış yatırım gücünün kendi hayallerini gerçekleştirebileceği bunu teşvik edebileceğimiz bir sistemin hayata geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle bugüne kadar gelmiş olgunlaşmış bir turizm hareketini çok, çok daha ileriye taşıyabilelim.”“EKONOMİK REFAH SEVİYESİNE ULAŞABİLEN BİR ÜLKE OLMAMIZ GEREK”“Eğitim, turizm, yüksek öğretim, inşaat sektörü, dış yatırım gücünün adaya yönlendirilmesi ve bir ada ülkesi olarak diğer adalar gibi ekonomik refah seviyesine ulaşabilen bir ülke olmamız gerekmektedir” diyen Akpınar, DP’nin tüm bu reformları hayata geçirmek için gerekli plan ve programını yapmış durumda olduğunu kaydetti. Akpınar “Öyle bir şansımız olması halinde halkımızın refah seviyesini ileri götürebilecek adımları atabilme yeterliliğine ulaşmış olacağız” dedi.