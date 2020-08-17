Akpınar, “eğitimde uluslararası hedefleri olan öğrencilere kolaylık sağlıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ ve ABD’nin Tucson Eyaletinde bulunan Arizona Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği protokolü ve detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akpınar açıklamasında, Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Arizona Üniversitesi’nin, NASA gibi kurumlar ile birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiğini ve içerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde Amerika’ya gitmeden, GAÜ bünyesinde bu eğitimi alma fırsatı sunduklarını belirtti.

Akpınar açıklamasın devamında ise şunlara değindi;

“Yakın coğrafyadaki öğrenciler artık Girne Amerikan Üniversitesi’nde Arizona Üniversitesi’nin akademik programlarına kayıt olabilirler. Pandemi döneminde projelerimizi hızlıca hayata geçirebilmek adına Arizona Üniversitesi, Tucson Arizona, ABD ve Girne Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladık.

Birleşmiş Milletlerin uluslararası erişebilirlik protokollerine uygun bir yapıda yükseköğretime dâhil olma arzusunda olan birçok öğrenciyi yakın coğrafyadaki ülkelerden adamıza getirebileceğiz. İfadelerine yer verdi. Akpınar, protokol içeriği hakkında “Girne kampüsünde okuyarak, yüz yüze eğitim destekli Arizona Üniversitesi’nden hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde kaliteli üniversite eğitimi vermek için bu protokolü hayata geçirdik. Seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve yakın coğrafyadaki Amerika’ya gidemeyen öğrencileri düşünerek Amerika’yı buraya getirdik. Neden derseniz oradaki yıllık eğitim harcı 33 bin dolar, oysaki Kuzey Kıbrıs “GAÜ” olarak, yıllık eğitim harcı 7000 dolar olarak belirlenmiştir. Buna %60 akademik desteğimiz ile bizler buraya, eğitimde uluslararası hedefleri olan öğrencilere kolaylık sağlıyoruz. Dolayısı ile Kıbrıs’ta Arizona Üniversitesine gitmeden “GAÜ” Global Kampüsünde Lisans, yüksek lisans veya lisansüstü derecelerini tamamlayabilirler.” İfadelerine yer verdi. Aynı zamanda Türkiye’deki YÖK yasalarıyla ilgili bir ayrıntıya dikkat çekerek, 2547 yükseköğrenim yasasına bağlı ÖSYM sınavına tabii tutulmadan bu üniversitelere giriş yapılacağına vurgu yaptı. Akpınar: ABD öğrenim hayalleri olan öğrenciler için sözlerine şunları kaydetti:

“Arizona Üniversitesi Rektörü Robert C. Robbins ve Girne Amerikan Üniversitesi arasında imzalanan bu ortak çalışmada, yükseköğrenim alanını daha da güçlendirmek ve erişebilirlik olgusunu daha da ileriye taşımak tek amacımızdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim hakkını kullanmak isteyen öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim almaya başladıkları an itibarı ile eğitimlerinin bir bölümünü Arizona Üniversitesi’nde Kıbrıs eğitim şartları ve bursları ya da harcı çerçevesinde gerçekleştirebilirler. Biz bu sürece imza attık. Ve şuan o sürecin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde 15 öğrencimiz Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsüne kayıtlarını gerçekleştirdi ve bunun onurunu yaşıyoruz.”

ARİZONA ÜNİVERSİTESİ

U.S. News ve World Report tarafından en iyi 100 Küresel Üniversite sıralamasında yer almaktadır. Arizona Üniversitesi NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olmuş ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesidir.