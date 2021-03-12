Akpınar, “Duruşumuz, devletimizin onursal geleceği için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine algı yönetimi yapmaya çalışan dış güçlere yönelik, GAÜ olarak karşı duruşta olduklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Akpınar yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhine başlatılan; doğru olmayan gerçeklikle algı yönetimi yapmaya çalışan dış güçlere karşı duruşumuz, Devletimizin onursal geleceği için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktır. Milli değerlerimize olan bağlılığımızla; TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’den sonsuz sevgilerimizi gönderiyoruz.