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Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili adaylığını Serhat Akpınar ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 17:43
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”

Açıklamalarında olumsuzluklara karşı ülke geleceğine yön vermek istediğini ve genç nesiller için görev almaya hazır olduğunu vurgulayan Akpınar projelerini belediyeler ile paylaşmaya devam ediyor.

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Rotasını Tatlısu’ya çeviren Akpınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve  Örgüt Başkanı Muzaffer Aydın ile bir görüşme gerçekleştirerek, projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Akpınar, özellikle Demokrat Parti’ye vatandaşların ilgisinin yerinde gördüğünü ve DP’nin artık bir kitle partisi olarak KKTC siyaset hayatında yerini almaya hazır olduğunu dile getirdi.  Tatlısu Belediye Başkanı Orçan ise, KKTC halkının son günlerde DP’ye teveccühlerinin çığ gibi arttığının altını çizdi. Görüşme sonunda gelecek günlerde izlenecek yol haritası da görüşüldü.

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