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Akpınar'dan açıklama

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, atıl durumda olan üniversite hastanesini halka hizmet verebilecek şekilde bitirmeye hazır olduklarını açıkladı.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:30
Akpınar'dan açıklama

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akpınar, tamamlanmak üzere olan hastanenin pandemi döneminin başında Hükümete devredildiğini hatırlatarak, tüm çalışmalara rağmen atıl vaziyette kalan hastaneyi, destek almaları halinde hizmet verebilecek şekilde bitirmeye hazır olduklarını belirtti.

Akpınar, “Özellikle pandeminin bizleri hangi noktaya götüreceğini tam olarak bilmediğimiz şu dönemde, Girne’nin hatta Kıbrıs’ın böylesi güzel bir alt yapıya sahip bir hastanenin hayat bulmaması oldukça üzücü bir durumdur” dedi.

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Salgın döneminde GAÜ’nün yüksek düzeyde tedbirler aldığını da belirten Akpınar, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığımıza bağlı GAU Smart Health Life Center bünyesinde Aşı Merkezi kanalıyla da hem üniversite içinde hem de dışında halkımız aşılarını ücretsiz olarak yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bizlere yönlendirdiği tüm aşılarımız mevcut. Bizler de aşı olmaya gerek tanıtım gerek çağrılarda teşvik ediyoruz. Üniversite bünyemizde karantina merkezimiz de var. Öğrencimizin Covid şikayetleri varsa testlerle kontrol edilip gerek oraya gerek ise yurtta kalıyorsa yurtta olmak üzere uyguladığımız protokollerimiz var. Yurtlarda pozitif vakalara karşı ayrılmış odalarımız da mevcut. Derslerini de aksamasına özen gösteriyoruz duruma göre online olmak üzere hibrit bir şekilde eğitim desteği sağlıyoruz.”

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Son Güncelleme: 18.11.2021 14:25
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