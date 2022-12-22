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Akpınar: Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'nın diplomasının geçersiz sayılması kararı sonrası yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

22 Aralık 2022 Perşembe 09:42
Akpınar: Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yükseköğretim Alanımızın bu günlere gelmesindeki emek ve alınterinin farkında olmayan ve veya bu sürece sadece izleyici olarak bakmayı tercih eden Devletimizin tüm  organları uyanarak kendilerine gelmeliler .  Gerekli tüm yasal / idari süreçleri başlatılmalıdır dediği açıklamasında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet ve hükümet yöneticilerini göreve davet etti.

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YÖDAK Başkanlık görevini yürütmekte olan Sn. Turgay Avcı , hakkındaki iddiaları ve Kurul Üyelerine karşı yaptığı şikayetler ve tazminat davaları hakkında yaptığı açıklamaları büyük bir üzüntü ile takip etmekteyim diyen DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, misyonu nedeniyle tüm KKTC Üniversitelerinin ve Kamu Tüzel Kuruluşu oluşu neticesinde ise tüm halkımızın paydaş olduğu YÖDAK’ın en yüksek düzeyde akademik etik kuralların savunuculuğunu yapabilme yetkinliğine gölge düşürecek herhangi bir gelişme sadece YÖDAK’ı değil KKTC’deki Yüksek Öğrenim Alanını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde zedeleyici , itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğunu belirtti.

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Açıklamasının devamında YÖDAK Başkanının kendisi hakkındaki iddiaları kamuoyu nezdinde cevaplamaktan imtina ederek, kamuoyuna Kurul üyelerine karşı tazminat davası açtığını duyurmayı seçmiştir diyerek devam eden Akpınar,  Öğretim Görevlilerini, Araştırmaları ve Akademik Yükselmeleri de denetleyen YÖDAK’ın hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle kendi bünyesinde de aynı kuralları uygulaması bir beklenti değil bir zorunluluktur.

Bu nedenle yakın bir tarihte bir YÖDAK Kurul Üyesinin sahte diploma skandalına sahne olmuş YÖDAK’ın ! kendi Başkanı hakkındaki iddialar, kamuoyu huzurunda ve kamu vicdanı açısından şeffaflıkla araştırılması gerekmektedir.

Aksi takdirde hem YÖDAK, hem üniversiteler, hem de ülkemiz, telafisi imkansız zarar ve ziyana uğrayacaktır.

YÖDAK Başkanının , kendisi hakkında yapılan iddiaları öncelikle kamuoyu nezdinde şeffaflıkla yanıtlaması, kamu vicdanı açısından elzemdir dedi.

Akpınar, bu nedenle en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm Devlet Kurumlarımızı konunun takipçisi ve kamu vicdanını rahatlatmak adına geç olmadan göreve çağırarak,  konu Uluslararası araştırma ve sorgulanma dönemine girmesi halinde KKTC ve Yükseköğretim Alanımız büyük bir yıkım yaşayacaktır dediği açıklamasının sonunda Yükseköğretim Alanımızın bu günlere gelmesindeki emek ve alınterinin farkında olmayan ve veya bu sürece sadece izleyici olarak bakmayı tercih eden Devletimizin tüm  organları uyanarak kendilerine gelmeliler dedi ve  gerekli tüm yasal / idari süreçleri başlatmaya davet etti.

Kaynak: Demokrat

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