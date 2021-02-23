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Akpınar: “Bizim hayat kaynağımız öğrencilerimiz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, pandeminin üniversiteler üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için önemli açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2021 Salı 15:30
Akpınar: “Bizim hayat kaynağımız öğrencilerimiz”
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Öğrencilerin adaya getirilmesi için hükümette herhangi bir hareketlenme görmediklerini belirten Akpınar, “Basından nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve 17 bin öğrencinin geri getirileceğini öğrendik. Ancak bunca yıllık deneyimimle bu öğrencilerin buraya sadece bir mesajla gelemeyeceğini söylemek zorundayım” dedi.

Belli bir zaman diliminde adaya gelemeyen ve kayıt yaptıramayan öğrencilerin muhaceret sorunları olduğunu ifade eden Akpınar, bu sorunları bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yurtdışında öğrencilerin okurken çalışabildiğini söyleyen Serhat Akpınar, “Bizim ülkemizde öğrencilerin çalışması neden yasaklandı” diye sordu.

“Bizim Hayat Kaynağımız Öğrencilerimiz”

Akpınar; “Pandemide gördük ki geçmişte üniversitelere ve öğrencilerimize karşı bir takım reaksiyonel yaklaşımlar vardı. Öğrencilerimizin sık sık dile getirdiği bir problem vardı; “bizi maddi bir nesne olarak görmeyin.” Evet biz KKTC'ye çok rahatlıkla bir öğrenci çekim merkezi haline getirebiliriz. Zaten “Öğrenci Dostu Ada” Projesi'de böylesi bir düşünce ile ortaya çıktı. Önemli olan bunların altını yavaş yavaş doldurmak. Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararasılaşma programı çerçevesinde yurtdışından öğrenci getirebilmek için inanılmaz güzel açılımlar yapıyor. O zaman bizimde bir yerde rekabet edebilir olma aşamasında benzeri açılımları kendi içimizde yapıyor olmamız gerekiyor.

Bizler sadece şuan yaşıyor olduğumuz soruna odaklı olamıyoruz. Asıl konu adamıza gelecek veya gelmesi hedeflenen 17 bin öğrenciden öte; bir sonra ki öğretim yılının doğru bir şekilde planlanması ve hedeflenen öğrenci sayısının adaya gelmesini sağlamak olacaktır.

Akpınar: “Adaya Gelecek Olan Öğrencimiz İçinde, Bir Takım Pozitif Avantajlar Ortaya Koymamız Gerekiyor”

Geçtiğimiz yıllarda 15 bin ila 17 bin arasında Türkiye'den kontenjanla yerleşen öğrenci sayısı son sene 8 bine düşmüştür. Yani bizim esasen ele almamız gereken konular içerisinde bir sonra ki akademik yıl adaya gelecek olan öğrencimiz içinde bir takım pozitif avantajlar ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

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Akpınar; KKTC eğitim ücretleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Geçmişten kazandırılan bir “KKTC pahalı” algısı var. Bugün İstanbul'dan kat kat ucuz. İstanbul'da eğitim alacak olan bir öğrenci kendisini Girne, Lefkoşa, Mağusa'da eğitim alacağını düşündüğünde daha ucuz olacağını belirtebilirim” dedi.

Pandemi döneminde bu ülkede yükseköğretimin yaşamasını isteniyorsa, yapılması gereken çok acil sekiz madde olduğunu ifade eden Akpınar, bunları şöyle sıraladı:

1. Üniversitelerin, KKTC'nin sahip olduğu en büyük değerler olması nedeniyle; her koşulda, öncelikli yasal koruma ve öncelikli ekonomik koruma, alanına taşınması.

2. Bakanlar Kurulu tarafından 'faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacak 1.500 TL'lik ücret desteğinin, üniversite çalışanlarına da verilmesi.

3. Devlet ve Vakıflardan kiralanan taşınmazlara ait kiralarının Türk Lirasına çevrilmesi ve ödemelerinin en az 1 yıl ötelenmesi.

4. Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından sağlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı programı kapsamındaki sağlanan kolaylıkların, KKTC yüksek öğretim alanına da uygulanması, bu bağlamda üniversiteler için kamu bankalarındaki kredi ödemelerinin yeniden yapılandırılarak en az 1 yıl ötelenmesi ve kredi faizlerinin düşürülmesi.

5. Temerrütte düşme riski olan üniversitelerin kredi siciline mücbir sebep notu düşülsün.

6. Üniversiteler için Aralık sonuna kadar olan Sosyal Sigorta Pirim ödemelerinin talep edilmemesi, ödemlerin daha sonra oluşturulacak bir takvim doğrultusunda ceza uygulanmaksızın ödenmesine imkan sağlanması, nitelikli akademik personel istihdamını ve eğitimde kaliteyi daha da üst seviyeye taşımayı teşvik etmek için personelin Sosyal Sigorta Pirim yatırımlarında üst limit belirlenmesi.

7. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye Bursları programına KKTC'deki üniversitelerin de dahil edilerek en az 2000 öğrencilik burs kontenjanı sağlanması.

8. Uluslararası öğrenciler için adanın çekim merkezi olabilmesi için yabancı öğrencilere çalışma izni sağlanması ve uluslararası öğrencilerin alışverişlerinde KDV'den muaf tutulması, yani KDV iadesi alabilmesi ve yine uluslararası öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olması.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat AkpınarOlgun Amcaoğlu
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