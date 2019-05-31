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Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”

Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”

31 Mayıs 2019 Cuma 16:19
Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”

Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”

AMERİKAN TÜRK İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ, GAÜ’DE DÜZENLENEN TÖREN İLE AÇILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs Başkanlığı’nı üstlendiği Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı bugün Girne Amerikan Üniversitesinde gerçekleştirildi.

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GAÜ Sağlık Bilimleri Binası Konferans Salonundan gerçekleşen Açılışa, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, konsey yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Gazeteciler Birliği temsilcileri, GAÜ Akdemik ve İdari kadrosu katılım gösterdi.

Gezici Büyükelçi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kurucu Rektörü, DMW Kıbrıs Başkanı ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Türkiye Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olan Serhat Akpınar'ın önderliğinde oluşturulacak Kıbrıs Temsilciliği Yönetim Kurulu ile Konsey, Kıbrıs'ta da çalışmalarında aynı hedefleri paylaşan kamu ve özel sektör kurumları ile üniversiteler, düşünce merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Adana'da devam eden çözüm sürecinde, ekonomik sınırların ortadan kalkabilmesine katkıda bulunabilecek faaliyetler için gayret gösterecek.
 

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar yaptığı konuşmada;“Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi, ABD ve Türkiye’de sürdürülebilir işbirliklerini ve iştirakleri geliştirmek üzere, fikirlere, insanlara ve iş hayatına destek olma amacıyla kurulmuştur. Bu sebeple de, Dernek kurucuları her iki ülkeden de, olmak üzere bir araya gelmişlerdir. ATBD Konseyi; İki taraflı ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için sadece toplantılar, konferanslar ve seminerler gibi geleneksel yolların yanında, aynı zamanda  kişisel girişimlerin geniş bağlantı olanaklarını da gözeterek ilerleme stratejisine de doğal olarak akreditedir.”

Akpınar; “Başkanlığını üstlendiğim Kıbrıs Ofisi de Kıbrıs’ta da çalışmalarında aynı hedefleri paylaşan kamu ve özel sektör kurumları,  üniversiteler, düşünce merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ada’da devam eden çözüm sürecinde,  ekonomik sınırların ortadan kalkabilmesine katkıda bulunabilecek  faaliyetler için gayret gösterecek. Amerikan markaları ve işletmelerinin Kıbrıs halkıyla buluşmasını sağlamaya çalışacağı gibi, Amerikan şirketlerin Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapabilmeleri için gerekli kanaat önderliği ve işbirliği çalışmalarına önayak olacak bir kadro ile bu yola çıkıyoruz. Öncelikli olarak bugün burda olmanızı ve engin deneyimleri ile yıllardır özellikle Türkiye ve ABD ilişkilerinin tahsisinde önemli görevler üstlenmiş değerli büyüğüm,  duayen insan ve Başkanımız Sn. Uğur Terzioğlu’na; KKTC ‘de böylesi bir açılımı öngörmüş ve destek verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı ve Genel Başkanı Uğur Terzioğlu konuşmasında;  “ Seneler evvel Amerika’da bir toplantıda bir sürü üst kademe insan vardı. Serhat Bey’e o zaman dedim ki konseyimizin temsilciliğini Türk kısmında açmaya karar verdik. O zaman Dışişleri bakanımızda oradaydı, teşekkürlerini iletti. Hem Türk hükümeti tarafında, hem Amerika tarafında ne yapmak istediğimizi anlattık ve onlar da destekçi oldular. Ortaya birden bire çıkmadık temellendirmeler başlamıştık. Büyük bir kuruluş büyük bir dayanışma, bunu ispat etmiş bir halk. Hepinizin desteğini her zaman bekliyorum’’ dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı ve Genel Başkanı Uğur Terzioğlu’na teşekkür plaketini Akpınar takdim etti.

Konuşmaların ardından, Konsey üyeleri ve GAÜ Yönetimi tarafından, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi. 

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